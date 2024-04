Zarqa Al Yamama, le premier grand opéra produit par le Royaume d'Arabie saoudite, célèbre sa première internationale à Riyad

LONDRES, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hier soir, à l'intérieur du centre culturel King Fahad, à Riyad, la Commission saoudienne du théâtre et des arts de la scène a créé Zarqa Al Yamama, le tout premier grand opéra produit par le Royaume d'Arabie saoudite.

Une nouvelle production internationale révolutionnaire qui donne vie à l'un des récits les plus emblématiques de l'Arabie préislamique, Zarqa Al Yamama raconte l'histoire de la lutte de l'héroïne éponyme pour avertir la tribu Jadis de l'approche d'une armée menaçant d'anéantir son peuple.

Zarqa Al Yamama Premiere - Dame Sarah Connolly as Zarqa

Sultan Al-Bazie, PDG de la Commission du théâtre et des arts de la scène, a déclaré : « C'est pour nous un privilège de dévoiler la légende de Zarqa Al Yamama au monde entier et d'utiliser l'une de nos histoires nationales les plus aimées pour lancer le prochain chapitre de la prospérité culturelle de l'Arabie saoudite. Cette production représente une réalisation dans les échanges culturels internationaux, et en rassemblant des talents exceptionnels nés en Arabie Saoudite avec des chanteurs et des techniciens de premier plan du monde entier, et nous sommes ravis d'avoir présenté la première représentation dans une nouvelle série d'expériences artistiques inspirées par la riche mosaïque d'histoires du folklore saoudien.''

Zarqa Al Yamama est le premier Grand Opera à présenter des artistes internationaux et locaux jouant un libretto exclusivement en arabe, écrit par le poète saoudien primé Saleh Zamanan et adapté en une partition musicale originale du compositeur australien Lee Bradshaw, sous la direction créative d'Ivan Vukcevic.

Le rôle en titre de Zarqa a été interprété par la mezzo-soprano de renommée mondiale Dame Sarah Connolly, aux côtés d'un groupe de grands artistes internationaux, dont Amelia Wawrzon, Serena Farnocchia, Paride Cataldo, Aleksandar Stefanoski et George von Bergen. Sur les neuf rôles principaux, trois ont été joués par des chanteurs d'origine saoudienne, dont le ténor Khayran Al Zahrani, et les sopranos Sawsan Albahiti et Reemaz Oqbi.

Dirigé par le chef d'orchestre Pablo González, l'opéra a été interprété par le Sinfoniker de Dresdner avec des accompagnements vocaux du choeur philharmonique tchèque Brno. La mise en scène transformatrice et les effets spéciaux ont été conçus par le metteur en scène de renommée internationale Daniele Finzi Pasca.

Zarqa Al Yamama participera à dix représentations, qui se termineront le samedi 4 mai 2024.

Les billets - à partir de 100 SAR/£20/$26 - peuvent être réservés via : https://dc.moc.gov.sa/home/event-tickets/208/zarqaa-al-yamama-opera/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398549/Zarqa.jpg