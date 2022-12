Le salon international de l'aviation de Bali 2024 soutiendra une industrie aéronautique indépendante et participera à l'accélération des exportations nationales

Le salon international de l'aviation de Bali 2024 se tiendra en septembre 2024 avec le soutien total du gouvernement indonésien

BALI, Indonésie, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- PT Inaro Tujuh Belas, en coopération avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et de l'Investissement, a annoncé aujourd'hui que le salon international de l'aviation de Bali 2024 se tiendra en septembre 2024.

En tant qu'archipel composé de 17 000 îles, le transport aérien en Indonésie est une nécessité absolue pour le déplacement des passagers et des marchandises. Même pendant la pandémie, les mouvements de livraison de fret sont stables, ce qui illustre la croissance rapide de l'aviation en Indonésie.

(left-right): Andy Wismarsyah, President Director of PT Inaro 17; Elaine Chia, CEO of Comexposium Asia Pacific; Seno Adhi Damono, Director of PT Inaro 17. Witnessed by the Indonesian Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan, ministre indonésien coordonnateur des Affaires maritimes et des Investissements, a déclaré que « l'Indonésie, composée de 17 000 îles, a besoin d'investissements importants pour accélérer l'industrie aéronautique nationale. L'Indonésie compte actuellement 673 aéroports de tailles diverses dans différentes régions, dont le développement et la gestion nécessiteraient des fonds importants. Le nombre d'aéroports devrait même être augmenté, étant donné que de nombreuses régions éloignées seraient facilement accessibles par voie aérienne. Le salon international de l'aviation de Bali est donc nécessaire pour atteindre l'objectif de développement de l'industrie aéronautique en Indonésie. »

Le salon international de l'aviation de Bali 2024 devrait être un lieu de rencontre pour les entreprises aéronautiques des milieux nationaux et étrangers. Il permettra de promouvoir la coopération bilatérale entre l'Indonésie et d'autres pays de la région Asie-Pacifique, de l'Europe et des États-Unis, en matière d'investissement et d'acquisition de moyens de transport aérien, actuellement très nécessaires pour les besoins commerciaux et domestiques, afin de renforcer la puissance militaire de l'Indonésie.

Andy Wismarsyah, président-directeur de PT Inaro Tujuh Belas, a déclaré : « Nous sommes heureux de pouvoir organiser le salon international de l'aviation de Bali 2024 en collaboration avec le gouvernement. Nous espérons que ce salon permettra aux acteurs internationaux du secteur de l'aviation de découvrir le potentiel de l'industrie aéronautique indonésienne, et qu'il donnera leur chance à ceux qui investissent dans l'amélioration de l'industrie aéronautique indonésienne, ce qui, au final, permettra de promouvoir l'Indonésie dans l'organisation de salons mondiaux de l'industrie aéronautique. »

Pour atteindre cet objectif, dans la préparation et la mise en œuvre, le salon international de l'aviation de Bali recevra des contributions et des directives de M. Ing. H. Ilham akbar Habibie, ingénieur indonésien expert en aviation, qui agira en tant que comité consultatif pour le salon international de l'aviation de Bali 2024.

