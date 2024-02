Le voyage de Nouvel An d'André Du : Des célébrations uniques du Nouvel An chinois à travers sept ethnies

KUNMING, Chine, 10 février 2024 /PRNewswire/ -- Yunnan Innyo Co., Ltd., en collaboration avec @visityunnan, vous invite à un captivant voyage d'exploration avec Andre Du. Tout au long du Nouvel An chinois de 2024, André Du parcourra plus de 3 500 kilomètres à travers divers sites du Yunnan, pour découvrir les coutumes du Nouvel An chinois de sept ethnies différentes. Son parcours sera minutieusement documenté et une série de courtes vidéos intitulées « Nouvel An chinois, saveur du Yunnan » sera diffusée sur les comptes officiels TikTok et Facebook du département de la culture et du tourisme de la province du Yunnan.

Andre Du's New Year Jounery in Yunnan

Originaire d'Afrique du Sud, André Du est un comptable certifié au niveau international qui était auparavant directeur financier de First Rand Group, un groupe financier africain. Il a déménagé en Chine pour y travailler en 2016 et a choisi le Yunnan comme lieu de résidence. En 2022, M. Du s'est officiellement lancé dans la création de contenu. En créant de courtes vidéos sur ses voyages, il s'efforce de partager avec un public plus large les paysages pittoresques, les délicieuses découvertes et la richesse des cultures ethniques du Yunnan.

Pour le Nouvel An chinois de 2024, André Du se lancera dans un voyage au départ de Kunming en direction de l'ouest pour visiter des lieux tels que Chuxiong, Dali, Lijiang et Deqin. Il rendra visite à sept groupes ethniques, dont les Yi, les Bai, les Zang, les Naxi, les Lisu, les Pumi et les Mosuo, et s'imprégnera de leurs coutumes culturelles uniques pour fêter le Nouvel An chinois. Ces expériences illustreront le Nouvel An chinois imprégné de la saveur unique du Yunnan et de ses diverses traditions ethniques.

L'immersion dans les foyers de différents groupes ethniques permettra à M. Du d'acquérir une compréhension nuancée du Nouvel An chinois, en soulignant son importance en tant que moment universel de retrouvailles. Quels que soient les défis géographiques, l'engagement commun de rentrer chez soi pour retrouver sa famille soulignera le profond respect que chaque famille accordera à cette grande fête à l'avenir.

Embarquez pour un voyage enchanteur à travers le Yunnan avec la série de vidéos captivantes d'Andre Du, « Le Nouvel An chinois, saveur de Yunnan ». Suivez-nous sur les comptes officiels du département de la culture et du tourisme de la province du Yunnan sur @visityunnan et @GoYunnan. Nous espérons que cette expérience immersive de la richesse culturelle et des merveilles naturelles du Yunnan inspire vos projets de voyage. Saisissez l'occasion d'explorer cette destination unique.