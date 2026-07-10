Le World Youth Forum (WYF) lance le Pacte mondial pour le développement des talents de l'IA lors du sommet mondial « AI for Good » 2026

GENÈVE, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le World Youth Forum, une organisation internationale à but non lucratif qui promeut l'apprentissage par les défis et le développement des jeunes dans plus de 30 pays, a lancé aujourd'hui à Genève le Pacte mondial pour le développement des talents de l'IA lors du sommet mondial « AI for Good » 2026, dont le WYF est partenaire officiel.

WYF Launches Global AI Talent Compact at AI for Good Global Summit 2026

Ce sommet, organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) en partenariat avec plus de 50 agences des Nations unies et coorganisé avec le gouvernement suisse, constitue la principale plateforme des Nations unies consacrée à l'intelligence artificielle.

Le Pacte met en place un réseau d'action mondial ouvert, fondé sur cinq engagements : élargir l'accès à la culture pratique de l'IA ; définir les compétences humaines les plus importantes à l'ère de l'IA ; développer l'apprentissage ancré dans la réalité, basé sur des défis et des projets ; préserver le bien-être des jeunes ; reconnaître les compétences à travers des exemples concrets de travail, et non uniquement sur la foi de diplômes.

« L'IA transforme non seulement la manière dont les jeunes apprennent et créent, mais aussi la façon dont les talents sont repérés et reconnus », déclare Houston Hou, coordinateur général mondial du WYF. « Les jeunes ont besoin de suivre des parcours qui mettent en valeur leurs véritables capacités, leur accordent la confiance qu'ils méritent et les mettent en relation avec d'autres. Le Pacte est une invitation ouverte à tracer ensemble ces voies. »

L'événement a réuni des dirigeants issus de l'ensemble du système des Nations unies, du monde universitaire et du secteur de l'innovation pour la jeunesse, notamment Fabrizio Hochschild, ancien sous-secrétaire général des Nations unies ; Frédéric Werner, responsable de l'engagement stratégique dans le cadre de l'initiative « AI for Good » de l'UIT ; et Ben Nelson, président-directeur général du projet Minerva. Aux côtés d'intervenants d'AI Singapore (AISG), de la Fondation de l'ASEAN, du Centre du commerce international (ITC), de l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD), de l'université des Nations unies (UNU) ainsi que de communautés étudiantes spécialisées dans l'IA telles que l'Imperial AI Group, l'Oxford Guild, l'équipe d'étudiants en intelligence artificielle de l'université de Toronto (UTMIST) et la Global AI Alliance at Penn, le Centre pour les ODD mondiaux et le développement du leadership a apporté son soutien comme partenaire.

À la suite de ce lancement, le WYF réunira ses soutiens fondateurs du monde entier : universités, associations d'étudiants spécialisés dans l'IA, organismes engagés pour l'éducation et l'innovation et partenaires industriels, afin de promouvoir tout au long de l'année un apprentissage de l'IA axé sur des défis, de nouvelles formes de reconnaissance des talents et des parcours qui ouvrent aux jeunes talents des perspectives concrètes.

À propos du World Youth Forum

Le World Youth Forum est une plateforme internationale à but non lucratif qui se consacre à l'action pour la jeunesse. À travers des programmes éducatifs, des concours, des conférences internationales et des initiatives menées par des jeunes, le World Youth Forum mobilise chaque année plus de 500 000 jeunes dans plus de 30 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3005528/image1.jpg