LEONARDO HOTELS CONCLUT UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DU GROUPE ZIEN, QUI COMPTE 12 HÔTELS AUX PAYS-BAS, AUPRÈS D'AFFILÉS DE KSL CAPITAL PARTNERS ET DE GARDEN CAPITAL GROUP

Cette acquisition portera le portefeuille de Leonardo Hotels à 28 hôtels dans la région du Benelux

AMSTERDAM, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Leonardo Hotels (« Leonardo ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat pour acquérir le groupe Zien (« Zien ») et ses 12 hôtels aux Pays-Bas auprès de sociétés affiliées de KSL Capital Partners, LLC (« KSL »), un investisseur de premier plan dans les entreprises de voyage et de loisirs, ainsi que de son partenaire, Garden Capital Group, dont les actionnaires ont fondé l'entreprise. Les conditions n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Eden Hotel, Amsterdam

Cette vente marque un investissement fructueux pour KSL, aux côtés de Garden Capital Group, et fait de Leonardo Hotels l'une des principales chaînes hôtelières de la région, car son portefeuille au Benelux passe à 28 hôtels. La plateforme ainsi acquise se compose de cinq hôtels à Amsterdam et de plusieurs hôtels situés dans des villes importantes telles que Rotterdam, La Haye, Eindhoven, Groningen et Maastricht, ce qui souligne l'importance de la stratégie de croissance de Leonardo Hotels Benelux.

Le portefeuille actuel d'hôtels du groupe Zien a été constitué par la famille Dijkstra sur une période de 75 ans. KSL a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise en décembre 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Grâce à des rénovations ciblées et à des initiatives opérationnelles sous la direction de Billy Skelli-Cohen, les performances du groupe se sont régulièrement améliorées et dépassent aujourd'hui largement celles d'avant la pandémie de Covid.

Grâce à cette transaction, Leonardo Hotels ajoute 1 522 chambres d'hôtel à son portefeuille, ce qui porte son nombre total de chambres aux Pays-Bas et en Belgique à 4 161. L'acquisition comprend le transfert d'hôtels bien connus à Amsterdam, tels que l'emblématique hôtel Eden, l'hôtel Lancaster et le Manor.

La transaction devrait être finalisée au cours de la première moitié du troisième trimestre 2024 et est conditionnée au respect des exigences d'autorisation de fusion et au processus d'avis du comité d'entreprise.

Guy Vardi et Yaniv Amzaleg, directeurs des fusions et acquisitions de Fattal et directeur général de Fattal European Partnerships, ont déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce mandat important de KSL, qui reflète très bien notre capacité à soutenir des transactions de cette nature, en particulier dans le cadre d'un processus hautement compétitif. Ces nouveaux hôtels bénéficieront des synergies liées à leur appartenance à un groupe hôtelier beaucoup plus important, ce qui permettra à nos clients d'avoir accès à un solide portefeuille d'hôtels dans un secteur hôtelier de plus en plus attractif. En outre, nos investisseurs peuvent s'attendre à un rendement élevé de leurs investissements à mesure que nous poursuivons notre croissance. En ciblant des établissements qui correspondent aux normes d'excellence de Leonardo, le partenariat vise à constituer une collection d'hôtels de premier plan. »

Alexander Kluit, directeur général de Leonardo Hotels Benelux, a salué cet accord : « Les hôtels de Zien correspondent parfaitement à la vision de Leonardo Hotels, qui consiste à accueillir les clients dans des lieux uniques, souvent situés dans le centre-ville. Nous reconnaissons de nombreuses similitudes dans la gestion passionnée de ces hôtels et nous nous réjouissons de renforcer notre marque aux côtés de nos nouveaux collègues. »

Ronen Nissenbaum, PDG de Leonardo Hotels au Royaume-Uni, en Irlande, au Benelux, en Espagne et au Portugal, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette transaction de portefeuille aux Pays-Bas, qui porte à 28 le nombre d'hôtels dans la région du Benelux. Notre groupe a connu une croissance remarquable ces dernières années et compte désormais plus de 300 hôtels dans 21 pays ; d'autres acquisitions seront annoncées dans les prochaines semaines. »

Martin Edsinger, associé chez KSL, a déclaré : « Nous sommes ravis de confier les rênes du groupe Zien au groupe Fattal et à Leonardo Hotels en tant que propriétaire stratégique à long terme. « Nous reconnaissons depuis longtemps la force du marché néerlandais de l'hôtellerie. »

Raphael Bihler, vice-président principal de KSL, a ajouté : « Nous avons eu l'honneur de participer à l'histoire du groupe Zien et de ses établissements emblématiques. Nous sommes convaincus que Leonardo Hotels ouvrira un nouveau chapitre de croissance continue pour le portefeuille en tant que membre d'un groupe plus important. »

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2435650/Leonardo_Hotels.jpg