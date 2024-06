LEONARDO HOTELS SLUIT EEN OVEREENKOMST VOOR DE OVERNAME VAN ZIEN GROUP MET 12 HOTELS IN NEDERLAND VAN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN KSL CAPITAL PARTNERS EN GARDEN CAPITAL GROUP

Door de overname groeit de portfolio van Leonardo Hotels tot 28 hotels in de Benelux

AMSTERDAM, 11 juni 2024 /PRNewswire/ -- Leonardo Hotels ("Leonardo") heeft vandaag aangekondigd dat het een koopovereenkomst heeft gesloten voor de overname van Zien Group ("Zien") en haar 12 hotels in Nederland van dochterondernemingen van KSL Capital Partners, LLC ("KSL"), een toonaangevende investeerder in reis- en vrijetijdsbedrijven, en van haar partner, Garden Capital Group, wiens aandeelhouders het bedrijf hebben opgericht. De voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Eden Hotel, Amsterdam

De verkoop betekent een succesvolle investering voor KSL, samen met Garden Capital Group, en maakt val Leonardo Hotels een van de toonaangevende hotelketens in de regio met een portfolio van 28 hotels in de Benelux. Het overgenomen platform bestaat uit vijf hotels in Amsterdam en verschillende hotels op toplocaties in grote steden zoals Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Maastricht, en benadrukt de belangrijke groeistrategie van Leonardo Hotels Benelux.

De huidige hotelportfolio van Zien Group is in 75 jaar tijd samengesteld door de familie Dijkstra. KSL verwierf een meerderheidsbelang in het bedrijf in december 2021, tijdens het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie. Door gerichte renovaties en operationele initiatieven onder leiding van CEO Billy Skelli-Cohen zijn de prestaties van de groep langzamerhand verbeterd en overtreffen ze nu ruimschoots de prestaties van voor Covid.

Met deze transactie voegt Leonardo Hotels 1.522 hotelkamers toe aan zijn portfolio, waarmee het totaal aantal kamers in Nederland en België op 4.161 komt. De overname omvat de overdracht van bekende hotels in Amsterdam, zoals het iconische Eden Hotel, The Lancaster Hotel en The Manor.

De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van het derde kwartaal van 2024 worden afgerond, en is afhankelijk van de voltooiing van de goedkeuringsvereisten voor fusies en het adviesproces van de ondernemingsraad.

Guy Vardi en Yaniv Amzaleg, M&A Directors van Fattal en MD van Fattal European Partnerships, gaven als commentaar: "Wij zijn heel enthousiast dat wij dit belangrijke mandaat van KSL hebben gekregen. Hieruit blijkt ons vermogen om dit soort deals te begeleiden, vooral in een zeer competitief proces. Deze nieuwe hotels zullen profiteren van de synergieën die ontstaan door deel uit te maken van een grotere hospitality-groep. Onze gasten krijgen nu toegang tot een krachtige hotelportfolio in de gastvrijheidssector die steeds meer aantrekt. Daarnaast kunnen onze investeerders zich verheugen op een sterk rendement op hun investeringen naarmate we blijven groeien. Door zich te richten op accommodaties die voldoen aan Leonardo's standaarden van uitmuntendheid, wil het partnerschap een collectie van toonaangevende hotels samenstellen."

Alexander Kluit, Managing Director van Leonardo Hotels Benelux, verwelkomde de deal: "De hotels van Zien sluiten naadloos aan bij de visie van Leonardo Hotels om gasten welkom te heten op unieke locaties, vaak in het hartje van de stad. We herkennen veel overeenkomsten in het gepassioneerde management van deze hotels en kijken ernaar uit om ons merk samen met onze nieuwe collega's te versterken."

Ronen Nissenbaum , CEO van Leonardo Hotels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Benelux, Spanje en Portugal zei: "We zijn erg blij met deze portfoliodeal in Nederland, waarmee het aantal van onze hotels in de Benelux op 28 komt. Onze groep heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt en telt nu meer dan 300 hotels in 21 landen, met nog meer overnames die in de komende weken worden aangekondigd."

Martin Edsinger, Partner bij KSL, licht toe: ""We zijn verheugd om het roer van Zien Group uit handen te geven aan Fattal Group en Leonardo Hotels als strategische langetermijneigenaar. We erkennen al lang de kracht van de Nederlandse hospitality-markt."

Raphael Bihler, Senior Vice President bij KSL, voegt toe: "Het is voor ons een eer geweest om deel uit te maken van de legendarische geschiedenis van Zien Group en haar iconische vastgoed. We zijn ervan overtuigd dat Leonardo Hotels met een portfolio van een uitgebreide groep aan een nieuw hoofdstuk van voortdurende groei zal beginnen."

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2435650/Leonardo_Hotels.jpg