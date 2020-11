Les 30 meilleurs vins du monde selon l'International Wine Challenge 2020

Pour la première fois dans l'histoire de l'International Wine Challenge, un producteur géorgien, Tbilvino,, s'est vu décerner le titre de Champion Red Wine 2020 pour son vin issu du cépage indigène Saperavi, mais le Portugal a été le plus performant cette année, avec quatre vins figurant sur la liste, dont le Madeira Terrantez 1978 de Justino, qui a remporté le titre suprême de Champion of Champions. Un Porto Vintage 2017 de Bulas Family Estates a été nommé vainqueur du Champion Fortified Trophy, la première fois depuis 2012 qu'un Porto a obtenu ce titre.

Le champagne Taittinger a reçu la plus haute distinction pour son vin mousseux lors de la compétition, en remportant le trophée Champion Sparkling pour son Taittinger Comtes de Champagne Blanc des Blancs Brut 2008. Le Clos de la Roche Grand Cru 2017 du producteur bourguignon Edouard Delaunay a lui aussi obtenu la meilleure note, battant des Pinots Noirs du monde entier pour être nommé vainqueur du trophée International Pinot Noir. Le Chablis Grand Cru Les Clos 2017 de La Chablisienne a reçu le trophée French White.

L'Espagne a prouvé son savoir-faire en matière de vinification avec trois vins provenant des régions mondialement connues de Ribera del Duero DO, Rías Baixas DO et Jerez inclus dans la liste. Raventós Codorníu a reçu le trophée Spanish Red pour Legaris Moradillo de Roa 2016, Agro de Bazán a remporté le trophée Spanish White pour Granbazan Limousin 2017 et Emilio Lustau a reçu le trophée Sherry pour Lustau Oloroso V.O.R.S 30 ans.

La coprésidente Helen McGinn a commenté : « Ce qui distingue l'International Wine Challenge de tous les autres concours mondiaux, c'est la manière ouvertement démocratique dont les vins sont jugés. Nous sommes fiers d'avoir des juges experts de tous les secteurs de l'industrie qui goûtent les vins, ce qui donne à chaque vin la meilleure chance d'être jugé le plus équitablement possible. »

30 meilleurs vins du monde selon l'International Wine Challenge 2020 :

Portugal Madeira Terrantez 1978 de Justino, Madeira de Justino Champion of Champions Australie Tolpuddle Vineyard Chardonnay 2018, Tolpuddle Vineyard Champion White France Taittinger Comtes de Champagne Blanc des Blancs Brut 2008, Champagne Taittinger Champion Sparkling Géorgie Saperavi 2018, Tbilvino Champion Red Hongrie Royal Tokaji 6 Puttonyos Aszú 2016, Royal Tokaji Borászati Champion Sweet Portugal Bulas Vintage Port 2017, Bulas Family Estates Champion Fortified Argentine Apelación de Origen Paraje Altamira 2018, Terrazas de los Andes Argentinian Red Trophy Australie Coonawarra Cabernet Sauvignon 2016, St Hugo Australian Red Trophy Australie Morris Old Rare Liqueur Premium Topaque, Morris Wines Australian Fortified Trophy Australie Lake Cooper Well Rhapsody Shiraz 2019, Lake Cooper Estate Australian Shiraz Trophy Autriche Ried Gottschelle 1ÖTW Erste Lage Kremstal Reserve Grüner Veltliner 2018, Petra Unger Austrian White Trophy Autriche Riesling Ried Zöbinger Heiligenstein 1ötw Kamptal 2019, Weingut Birgit Eichinger International Riesling Trophy Chine Syrah 2017, Ningxia Helanshan Manor Wine China Chinese Red Trophy Angleterre Classic Cuvée 2010, Nyetimber English Sparkling Trophy France Clos de la Roche Grand Cru 2017, Edouard Delaunay French Red Trophy, International Pinot Noir Trophy France Chablis Grand Cru Les Clos 2017, La Chablisienne French White Trophy Allemagne Kirchenstück Hochheim Riesling Trocken GG 2019, Domdechant Werner´sches Weingut German White Trophy Italie Balciana 2017, Sartarelli Italian White Trophy Italie Vin Santo del Chianti Riserva Colmano 2000, Azienda Agricola Colmano di Piero Masi Italian Sweet Trophy Italie Carminium 2016, Inama Azienda Agricola Italian Red Trophy Nouvelle Zélande Coal Pit Tiwha Pinot Noir 2018, Coal Pit Wine New Zealand Red Trophy, Sustainable Trophy Nouvelle Zélande Church Road Grand Reserve Chardonnay 2018, Church Road New Zealand White Trophy Nouvelle Zélande Church Road 1 Syrah 2017, Church Road International Syrah Trophy Portugal Fonte do Ouro Encruzado 2019, Sociedade Agrícola Boas Quintas Portuguese White Trophy Portugal Tyto Alba 2016, Companhia das Lezírias Portuguese Red Trophy Afrique du Sud Boschendal Elgin Chardonnay 2018, Boschendal Wines South African White Trophy Afrique du Sud Groot Constantia Sauvignon Blanc 2019, Groot Constantia Wine Estate International Sauvignon Blanc Trophy Espagne Legaris Moradillo de Roa 2016, Raventós Codorníu Spanish Red Trophy Espagne Granbazan Limousin 2017, Agro de Bazán Spanish White Trophy Espagne Lustau Oloroso V.O.R.S 30 ans, Emilio Lustau Sherry Trophy

La liste complète des lauréats de l'International Wine Challenge 2020, publiée le 26 novembre, peut être consultée ici .

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

L'International Wine Challenge

Dans sa 37e année, l'International Wine Challenge est reconnu comme le concours de vin le plus rigoureux, le plus impartial et le plus influent du monde. L'International Wine Challenge évalue chaque vin « à l'aveugle » et juge chacun d'entre eux en fonction de sa fidélité au style, à la région et au millésime. Les récompenses comprennent des médailles (or, argent, bronze) et des prix de reconnaissance. Des trophées sont décernés aux meilleurs vins de chaque catégorie. L'International Wine Challenge s'est engagé à aider les consommateurs à découvrir les grands vins, et les médailles affichées sur les bouteilles gagnantes offrent une garantie de qualité fiable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1342877/International_Wine_Challenge.jpg

SOURCE International Wine Challenge