Os 30 melhores vinhos do mundo conforme decidido no International Wine Challenge de 2020

Pela primeira vez na história do International Wine Challenge, um produtor georgiana, Tbilvino, recebeu o prémio Vinho Tinto Campeão de 2020 pelo seu vinho feito a partir da variedade da casta nativa Saperavi. No entanto, Portugal teve o melhor desempenho principal deste ano, com quatro vinhos a entrar na lista, incluindo o vencedor geral, o Justino's Madeira Terrantez 1978, que recebeu a mais alta distinção: Campeão dos Campeões. Um vinho do Porto vintage de 2017 da Bulas Family Estates foi nomeado vencedor do Troféu de Campeão Fortificado, sendo a primeira vez desde 2012 que um vinho do Porto alcançou este título.

A Champagne Taittinger recebeu a mais alta distinção para vinho espumante na competição ao vencer o Troféu de Campeão Espumante pelo seu Taittinger Comtes de Champagne Blanc des Blancs Brut 2008. Outro vencedor de qualidade foi o Clos de la Roche Grand Cru 2017 do produtor da Borgonha Edouard Delaunay, que venceu o Pinot Noir de todo o mundo e foi nomeado vencedor do Troféu Pinot Noir Internacional. O Chablis Grand Cru Les Clos 2017 de La Chablisienne venceu o Troféu de Vinho Branco Francês.

A Espanha mostrou a sua especialidade em produção de vinhos com três vinhos das regiões mundialmente famosas de Ribera del Duero DO, Rías Baixas DO e Jerez a serem incluídos na lista. O produtor Raventós Codorníu venceu o Troféu de Vinho Tinto Espanhol pelo Legaris Moradillo de Roa 2016, o Agro de Bazán levou para casa o Troféu de Vinho Branco Espanhol pelo Granbazan Limousin 2017 e o Emilio Lustau recebeu o Troféu Xerez pelo Lustau Oloroso V.O.R.S 30 Years.

A copresidente Helen McGinn comentou: "O que distingue o International Wine Challenge das outras competições mundiais de vinho é a forma abertamente democrática segundo a qual os vinhos são julgados. Orgulhamo-nos em ter juízes especializados de todas as áreas da indústria que provam os vinhos, dando a cada vinho a melhor hipótese de ser julgado da forma mais justa possível".

Os 30 melhores vinhos do mundo conforme decidido no International Wine Challenge de 2020

Portugal Justino's Madeira Terrantez 1978, Justino's Madeira Campeão dos Campeões Austrália Tolpuddle Vineyard Chardonnay 2018, Tolpuddle Vineyard Vinho Branco Campeão França Taittinger Comtes de Champagne Blanc des Blancs Brut 2008, Champagne Taittinger Vinho Espumante Campeão Geórgia Saperavi 2018, Tbilvino Vinho Tinto Campeão Hungria Royal Tokaji 6 Puttonyos Aszú 2016, Royal Tokaji Borászati Vinho Doce Campeão Portugal Bulas Vintage Port 2017, Bulas Family Estates Campeão Fortificado Argentina Apelación de Origen Paraje Altamira 2018, Terrazas de los Andes Troféu de Vinho Tinto Argentino Austrália Coonawarra Cabernet Sauvignon 2016, St Hugo Troféu de Vinho Tinto Australiano Austrália Morris Old Rare Liqueur Premium Topaque, Morris Wines Troféu Fortificado Australiano Austrália Lake Cooper Well Rhapsody Shiraz 2019, Lake Cooper Estate Troféu Syrah Australiano Áustria Ried Gottschelle 1ÖTW Erste Lage Kremstal Reserve Grüner Veltliner 2018, Petra Unger Troféu de Vinho Branco Austríaco Áustria Riesling Ried Zöbinger Heiligenstein 1ötw Kamptal 2019, Weingut Birgit Eichinger Troféu Riesling Internacional China Syrah 2017, Ningxia Helanshan Manor Wine China Troféu de Vinho Tinto Chinês Inglaterra Classic Cuvée 2010, Nyetimber Troféu de Vinho Espumante Inglês França Clos de la Roche Grand Cru 2017, Edouard Delaunay Troféu de Vinho Tinto Francês, Troféu Pinot Noir Internacional França Chablis Grand Cru Les Clos 2017, La Chablisienne Troféu de Vinho Branco Francês Alemanha Kirchenstück Hochheim Riesling Trocken GG 2019, Domdechant Werner´sches Weingut Troféu de Vinho Branco Alemão Itália Balciana 2017, Sartarelli Troféu de Vinho Branco Italiano Itália Vin Santo del Chianti Riserva Colmano 2000, Azienda Agricola Colmano di Piero Masi Troféu de Vinho Doce Italiano Itália Carminium 2016, Inama Azienda Agricola Troféu de Vinho Tinto Italiano Nova Zelândia Coal Pit Tiwha Pinot Noir 2018, Coal Pit Wine Troféu de Vinho Tinto da Nova Zelândia, Troféu Sustentável Nova Zelândia Church Road Grand Reserve Chardonnay 2018, Church Road Troféu de Vinho Branco da Nova Zelândia Nova Zelândia Church Road 1 Syrah 2017, Church Road Troféu Syrah Internacional Portugal Fonte do Ouro Encruzado 2019, Sociedade Agrícola Boas Quintas Troféu de Vinho Branco Português Portugal Tyto Alba 2016, Companhia das Lezírias Troféu de Vinho Tinto Português África do Sul Boschendal Elgin Chardonnay 2018, Boschendal Wines Troféu de Vinho Branco Sul-Africano África do Sul Groot Constantia Sauvignon Blanc 2019, Groot Constantia Wine Estate Troféu Sauvignon Blanc Internacional Espanha Legaris Moradillo de Roa 2016, Raventós Codorníu Troféu de Vinho Tinto Espanhol Espanha Granbazan Limousin 2017, Agro de Bazán Troféu de Vinho Branco Espanhol Espanha Lustau Oloroso V.O.R.S. 30 Years, Emilio Lustau Troféu Xerez

A lista completa dos vencedores premiados do International Wine Challenge de 2020 divulgada a 26de novembro pode ser consultada aqui.

O International Wine Challenge

No seu 37.º ano, o International Wine Challenge foi aceite como a competição de vinhos mais rigorosa, imparcial e influente do mundo. O International Wine Challenge avalia cada vinho "às cegas" e julga cada um pela sua fidelidade ao estilo, região e colheita. Os prémios incluem medalhas (ouro, prata, bronze) e menções honrosas. Os troféus são atribuídos aos melhores vinhos de cada categoria. O International Wine Challenge está empenhado em ajudar os consumidores a descobrir os melhores vinhos, e as medalhas apresentadas nas garrafas vencedoras fornecem uma garantia de qualidade fiável.

