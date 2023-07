Aktivitäten von Yanghe in Paris lösen Begeisterung für chinesischen Baijiu aus

PARIS, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Anfang Juli trat Yanghe, ein typischer Vertreter der chinesischen Baijiu-Kultur, bei einer Reihe von Veranstaltungen in Paris auf und lenkte die Aufmerksamkeit der Franzosen auf die chinesische Baijiu-Kultur.

"Discover the Capital of Baijiu" Photography Exhibition

Am 3. Juli waren Zhang Liandong, Vorsitzender von Yanghe, und sein Gefolge zu einem Besuch des UNESCO-Hauptquartiers eingeladen, der ersten Station der Yanghe-Kultur reise „Dream Connects the World" in Europa. Zhang ist überzeugt, dass das immaterielle Kulturerbe ein Bindeglied des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen ist, und wie der chinesische Tee, der in die repräsentative Liste Intangible Cultural Heritage of Humanity derUNESCO aufgenommen wurde, wird auch das Kulturerbe des chinesischen Baijiu (Chinese baijiu) einen Platz unter den anderen erhalten.

Am 4. Juli fand die Eröffnung der Fotoausstellung „Discover the Capital of Baijiu" in Frankreich und der Empfang zum Thema „Yanghe Dream Blue, Dream Connects the World" im Oriental.Paris statt. Die Website zeigte insgesamt 50 wunderbare Bilder, die von internationalen Fotografen in Suqian, der „Hauptstadt von Baijiu in China", aufgenommen wurden, wo sich Yanghe befindet. Eric Gaudet, ein französischer Kolumnist, sagte, dass der Sumpfboden von Suqian die notwendigen Bedingungen für die Herstellung von fabelhaftem Schnaps schafft.

Der Yanghe-Likör ist das Geschenk der Sumpfgebiete. Yanghe Distillery liegt dort, wo der Große Peking-Hangzhou-Kanal, der Huaihe-Fluss, der alte Gelbe Fluss, der Hongze-See, der Luoma-See und die Sumpfgebiete des Hongze-Sees aufeinandertreffen. Suqian, Jiangsu, die Heimat der Yanghe Distillery, wurde 2012 als „Hauptstadt von Baijiu in China" ausgezeichnet. Zusammen mit den schottischen Whisky-Regionen und den französischen Cognac-Regionen ist es eines der drei weltweit wichtigsten Anbaugebiete für Spirituosen aus Sumpfgebieten.

Herr Maurice Gourdault-Montagne, ehemaliger französischer Botschafter in China, sagte, Wein sei eine Brücke der Kommunikation, und die neuen Produkte von Yanghe seien Schätze, die die chinesische Kultur und Kunst repräsentierten, durch die er die tiefe chinesische Schnapskultur spüren könne, während die Welt die Schönheit der chinesischen Kultur sehen könne.

In den vergangenen Jahrhunderten hat Yanghe seine einzigartige Likör-Brautechnologie, die auch heute noch in vollem Umfang genutzt wird, übernommen, weiterentwickelt und verbessert. Yanghe Daqu gewann die Goldmedaille auf der „1915 Panama-Pacific International Exposition" und wurde 1979 bei der dritten nationalen Weinbewertung zu den acht berühmten Weinen Chinas gezählt und dreimal in Folge als national berühmter Wein ausgezeichnet.

