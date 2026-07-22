Les clients de Basware passent à la facturation électronique en France avec deux mois d'avance sur la date butoir du 1er septembre

Des entreprises de premier plan transmettent déjà des factures conformes sur la plateforme de Basware, tandis qu'une grande partie du marché reste certifiée, mais présente un retard de préparation à la mise en production

PARIS, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À moins de neuf semaines de l'entrée en vigueur de l'obligation de facturation et de déclaration électroniques en France, prévue le 1er septembre, Basware, leader mondial de la gestion du cycle de vie des factures, confirme aujourd'hui que des entreprises transmettent déjà des factures sur sa plateforme dans le cadre du nouveau régime.

Les premiers clients de Basware sont passés à la facturation électronique ce mois-ci, notamment VINCI SA: Group Corporate Entity, la société mère du groupe VINCI, chargé de la gouvernance d'entreprise, de la direction stratégique, de la consolidation financière et de la supervision à l'échelle du groupe. Les activités opérationnelles sont menées par les divisions et les filiales du groupe.

Une première vague de mise en conformité pour d'autres marques mondiales aura lieu ce mois-ci, l'ensemble de la clientèle de Basware devant être conforme d'ici le 1er septembre.

« Les plus grandes réalisations sont souvent celles qui sont le fruit d'un travail collectif. En devenant l'un des pionniers de ce projet, nous avons choisi d'ouvrir la voie : afin d'apprendre, innover et relever ensemble un défi ambitieux », déclare Amine Dahar, IT Domain Manager, VINCI SA. « Être pionnier, c'est s'engager sur une voie qui reste encore à explorer pleinement. Cela signifie aller de l'avant avec courage, transformer les défis en opportunités et façonner l'avenir pas à pas. »

« Cette mise en conformité anticipée, bien avant l'échéance officielle, représente bien plus qu'un simple succès opérationnel. Elle témoigne de la confiance, de l'engagement et de l'intelligence collective qui ont animé nos équipes tout au long de ce parcours », ajoute Sandrine Vandenhole, Budget and Consolidation Department, VINCI SA. « Nous sommes fiers d'avoir écrit ce premier chapitre aux côtés de Basware. Ensemble, nous avons démontré que les transformations les plus significatives sont toujours portées par une ambition commune. »

Cette étape importante fait suite à la confirmation par Basware, en janvier, de sa certification en tant que l'une des premières plateformes certifiées (Plateforme Agrée - PA) par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) française, à l'issue de tests de qualification de bout en bout avec le Portail Public de Facturation (PPF) et de tests d'interopérabilité avec d'autres opérateurs de l'administration publique.

« La certification indique qu'une plateforme est autorisée à fonctionner », déclare Markus Hornburg, SVP, Global Compliance, Basware. « La mise en production vous prouve que cela fonctionne réellement à grande échelle, avec de vraies factures et de vrais partenaires commerciaux. Une grande partie du marché est encore en train de passer de la phase de certification à celle de mise en service. Basware est déjà prêt, et nos clients le seront aussi. »

Toutes les obligations ne se valent pas

De nombreux pays imposent désormais aux entreprises de transmettre leurs factures via des plateformes agréées par les pouvoirs publics, dans le cadre de la mise en œuvre d'une législation nationale en matière de TVA. Chaque obligation définit son propre format, son propre calendrier et ses propres règles, et les entreprises multinationales doivent se conformer à l'ensemble de ces exigences, et pas seulement à celle dont la date limite est la plus proche.

L'approche actuelle en matière de recouvrement fiscal à l'échelle mondiale est fragmentée : les différentes administrations fiscales privilégient diverses méthodes de recouvrement, fondées sur des obligations et des réglementations nationales ou régionales. L'absence d'une approche normalisée a freiné l'innovation et le partage des meilleures pratiques.

Certains fournisseurs ERP proposent désormais leur propre solution de connectivité certifiée pour la France. Cependant, la certification d'une seule solution ERP ne couvre pas les environnements multi-ERP, les flux de travail liés aux comptes fournisseurs et les connexions avec les partenaires commerciaux que la plupart des entreprises utilisent réellement. Pour les entreprises qui se préparent pour septembre, le facteur déterminant n'est plus l'ERP, mais une couche de conformité qui a déjà fait ses preuves en production, sur l'ensemble des systèmes qui émettent ou reçoivent des factures.

Basware recense plus de 60 obligations en matière de facturation électronique en vigueur à travers le monde, chacune avec son propre format et ses propres règles de dépôt.

Le coût de la non-conformité

À l'approche de l'échéance du 1er septembre, le respect de la réglementation ne se limite pas au fait de choisir le bon format de facture. Le modèle français impose des obligations fiscales et commerciales strictes, et leur non-respect peut entraîner le rejet de factures, un ralentissement de la gestion de la trésorerie ainsi qu'un risque d'audit à long terme.

Une étude menée par Basware indique que 56% des entreprises rencontrent des difficultés lors de leur expansion à l'international en raison du non-respect des délais de facturation ou de conformité fiscale, et que plus d'un tiers (36%) se sont vu infliger des amendes pour avoir soumis des déclarations fiscales erronées. Près de quatre entreprises sur dix (39%) ont déjà vu leurs factures rejetées en raison d'erreurs de conformité.

Sur le plan fiscal, chaque facture doit transiter par le Portail Public de Facturation (PPF) via une Plateforme Agréée, ou PA. Un acheminement valide, la production de rapports durant tout le cycle de vie et le respect des formats obligatoires, comme Factur-X, ne sont pas facultatifs, ils sont inscrits dans la loi. Tout retard ou toute erreur dans cette chaîne risque d'entraîner des interruptions qui se répercuteront sur l'ensemble des cycles de paiement.

Sur le plan commercial, la responsabilité ne prend pas fin avec l'envoi de la facture. Les entreprises doivent archiver les factures électroniques pendant une durée pouvant aller jusqu'à dix ans et en préserver l'authenticité et la lisibilité afin qu'elles puissent servir de preuve au regard du droit commercial français. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions bien après la conclusion d'une transaction.

« La réglementation française met en évidence la difficulté de gérer la facturation entre différents systèmes, partenaires et règles spécifiques à chaque pays », ajoute Hornburg. « Mais ces obligations constituent le seuil minimal. Les entreprises doivent encore veiller au respect des obligations commerciales et à l'automatisation, des aspects qui ne sont pas couverts par ces obligations. »

La conformité comme avantage concurrentiel

La France illustre bien une évolution plus générale : les équipes financières doivent désormais assurer en permanence la conformité dans plusieurs environnements ERP, pays et flux de facturation. L'approche de Basware, que l'entreprise qualifie de « plan de contrôle financier », réunit les contrôles de conformité, la prévention de la fraude, et l'intégrité financière pour l'ensemble des opérations de facturation et de paiement.

Basware garantit la conformité fiscale et commerciale de ses clients dans plus de 190 pays, dans le cadre de plus de 60 réglementations de facturation électronique à travers le monde. Au cœur de cette solution se trouve un cadre d'IA à autonomie régie qui garantit que les champs essentiels à la conformité restent intacts, tandis que chaque action reste entièrement traçable et vérifiable. Cela se traduit par des contrôles intégrés et la certitude que la conformité n'est jamais compromise, même lorsque l'automatisation accélère les processus. Cette approche a été reconnue par la désignation de Basware en tant que Leader dans les rapports The Forrester Wave™: Accounts Payable Invoice Automation Software, Q2 2026 et 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Accounts Payable Applications.

Les entreprises dotées de systèmes de conformité intégrés sont bien mieux protégées que celles qui n'en ont pas. L'étude de Basware indique que 83% des entreprises ayant intégré la conformité dans leurs processus reçoivent rarement des amendes et affichent systématiquement de meilleurs résultats que leurs concurrents en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Pour découvrir d'autres études, avis d'experts et stratégies concrètes qui peuvent aider votre entreprise à transformer la conformité fiscale et facturale en avantage concurrentiel, rendez-vous sur le Compliance Hub de Basware.

À propos de Basware

Basware permet aux meilleures équipes financières du monde de maîtriser parfaitement chaque facture. Notre plateforme de gestion intelligente du cycle de vie des factures garantit une efficacité de bout en bout, la conformité ainsi qu'un contrôle optimal de toutes les transactions liées aux factures. Grâce à l'IA la plus sophistiquée au monde dédiée aux factures, formée sur plus de 2,5 milliards de factures, l'automatisation intelligente de Basware génère un véritable retour sur investissement en transformant les opérations financières. Nous comptons plus de 6 500 clients à travers le monde et recevont la confiance de leaders sectoriels tels que DHL, Heineken et Sony. Avec plus de 40 ans d'expertise spécialisée et plus de 10 000 milliards de dollars de dépenses totales gérées, nous ouvrons la voie à la prochaine ère de la finance. With Basware, now it all just happens.