Les clients de la Fibank pourront reporter leurs remboursements pour toute raison liée au COVID-19

Cette option sera offerte à tous les clients de la Fibank, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui rencontrent des difficultés financières temporaires pour effectuer des paiements auprès de la banque. Cela inclut les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires et immobiliers, les prêts aux microentreprises et aux PME, les prêts aux entreprises, ainsi que les paiements sur les cartes de crédit personnelles et professionnelles.

La First Investment Bank permettra également aux emprunteurs de demander une augmentation des limites de leurs cartes de crédit et de bénéficier de plans de remboursement plus longs et plus flexibles, s'ils s'avèrent avoir besoin d'une telle aide.

Les clients peuvent demander le report des remboursements de leurs prêts en appelant leur agent de crédit, ou le centre de contact de la banque (téléphone : * 22 65).

Les personnes qui ne sont pas encore clientes de la Fibank peuvent également tirer parti de nos offres de prêts à la consommation et de cartes de crédit en déposant une demande entièrement en ligne à l'adresse : https://credit.fibank.bg/, et https://cards.fibank.bg/.

« Nous espérons que notre proposition aidera les clients et les secteurs qui ont déjà été ou pourront être mis en difficulté par le manque de liquidités dû à la propagation du coronavirus dans le monde entier. Nous cherchons également à répondre aux menaces potentielles auxquelles les entreprises familiales de Bulgarie seront confrontées. Nous invitons tous nos clients à profiter au maximum de l'application mobile MyFibank. Ils sont également invités à utiliser le centre de contact de la banque comme moyen de communication privilégié et à effectuer des paiements sans contact dans les points de vente commerciaux, dans le cadre des mesures de protection personnelle contre la propagation du virus », a déclaré M. Nikola Bakalov, directeur exécutif et membre du conseil d'administration de la First Investment Bank.

