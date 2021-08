Les fruits et légumes « One Red and One Green » constituent une industrie caractéristique et prospère

Situé à l'ouest du Guangxi, le district de Tianyang à Baise est la première ville natale de la mangue en Chine. Bénéficiant d'un climat subtropical de mousson avec un hiver chaud et un été long, et d'un ensoleillement abondant, Tianyang est surnommé la « serre naturelle » et regorge de fruits et légumes. S'appuyant sur son climat exceptionnel, le district de Tianyang a fait de gros efforts pour développer les deux industries dominantes que sont la mangue et la tomate. La mangue est récoltée de juin à août chaque année, et la tomate de novembre à avril prochain. « One Red and One Green » a aidé les agriculteurs à augmenter continuellement leurs revenus. En 2020, la superficie totale de plantation de mangues est de 408 000 mu pour une production de 280 000 tonnes ; le principal légume en vrac est la tomate, qui est commercialisée de novembre à avril En 2020, la zone de plantation de légumes de l'ensemble de la région sera de 398 000 mu pour une production de 875 800 tonnes. La mangue et la tomate sont devenues les deux industries piliers du district.

Actuellement, c'est la haute saison de la mangue de Tianyang sur le marché. La mangue se vend très bien sur le marché de gros des produits agricoles et dérivés de Tianyang. Le marché de gros des produits agricoles et dérivés de Tianyang est un marché de gros complet à grande échelle, qui s'occupe principalement de la vente en gros, de l'achat et de la vente par l'intermédiaire d'une agence, de l'achat et de la vente en commun, du stockage et du transport des fruits et légumes par une agence. Le volume d'échanges quotidien moyen du marché est de 2 000 tonnes, et le volume d'échanges quotidien maximal est de 5 000 tonnes. Le volume total des échanges annuels est de 700 000 tonnes, et le volume des échanges dépasse 1,6 milliard de RMB. Les produits sont vendus à plus de 230 grandes et moyennes villes de Chine, au Vietnam, en Russie, à Hong Kong et dans d'autres pays et régions. C'est devenu le plus grand marché de gros de produits agricoles et dérivés du sud-ouest de la Chine et l'une des bases importantes pour le transport des légumes du sud au nord. C'est le « marché de gros du centre des produits agricoles frais » désigné par le ministère de l'agriculture, le marché de gros des produits agricoles du « projet des deux cents marchés » déterminé par le ministère du commerce, et la principale entreprise leader des coopératives d'approvisionnement et de marketing de Chine.

Avec le développement continu de l'e-commerce, Tianyang s'est étroitement appuyé sur le réseau de commerce électronique et a créé la société Tianyang Ganjie E-commerce Co, Ltd, a construit la plate-forme de services de commerce électronique « Comté commercial » et a établi le « Marché caractéristique de Tianyang » ; elle a soutenu la construction de la ceinture industrielle Alibaba Baise, du marché Taobao Baise et des affaires WeChat, et a constamment amélioré le système logistique d'e-commerce. En 2020, par l'intermédiaire de Taobao, JD, Tmall, PDD et d'autres plates-formes d'e-commerce, les ventes en ligne de mangue ont dépassé à elles seules 10 millions de commandes dans la région, avec un revenu de plus de 100 millions de RMB. Depuis l'arrivée de la mangue sur le marché en 2021, le volume de livraison quotidien des ventes du réseau de commerce électronique de la mangue est de plus de 10 000 commandes, avec un chiffre d'affaires quotidien de près de 1 million de RMB.

