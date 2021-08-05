"One Red and One Green" обеспечивает своеобразие и процветание плодоовощной отрасли

Район Тяньян города Байсэ, расположенного на западе Гуанси-Чжуанского автономного района, является первой родиной манго в Китае. Тяньян, находящийся в условиях субтропического муссонного климата с теплой зимой и продолжительным летом, а также обилием солнечного света, и называемый «натуральным парником», изобилует фруктами и овощами. Полагаясь на свой уникальный климат, район Тяньян предпринимает огромные усилия для развития двух ведущих отраслей: манговой и томатной. Сбор урожая манго производится ежегодно с июня по август, а урожая томатов — с ноября по апрель. Конференция "One Red and One Green" («Один красный и один зеленый») помогла фермерам достичь непрерывного увеличения своих доходов. В 2020 году общая посевная площадь, выделенная под манго, составляла около 27,5 тысяч гектаров, что обеспечило урожай в объеме 280 тысяч тонн, в то время как главной овощной культурой является томат, реализуемый в период с ноября по апрель. В 2020 году посевная площадь, выделенная по всему региону под овощные культуры, составляла более 26,5 тысяч гектаров, а объем урожая — 875 800 тонн. Манго и томаты стали двумя базовыми отраслями в районе.

Сейчас в самом разгаре сезон сбора урожая тяньянского манго. Манго является одним из наиболее популярных продуктов на Тяньянском оптовом рынке сельскохозяйственной и побочной продукции. Тяньянский оптовый рынок сельскохозяйственной и побочной продукции представляет собой крупномасштабный многопрофильный оптовый рынок, специализирующийся главным образом на оптовой торговле, купле-продаже через посредников, совместной купле-продаже, агентском хранении и транспортировке фруктов и овощей. Среднесуточный объем торговли на рынке составляет 2000 тонн, а максимальный суточный объем торговли — 5000 тонн. Общегодовой объем торговли составляет 700 тысяч тонн, что в денежном выражении превышает 1,6 млрд юаней. Продукция реализуется более чем в 230 крупных и средних городов Китая, а также Вьетнам, Россию, Гонконг и другие страны и регионы. Он стал крупнейшим оптовым рынком сельскохозяйственной и побочной продукции на юго-западе Китая и одной из важных баз для транспортировки овощей с юга на север. Министерство сельского хозяйства называет его «центральным оптовым рынком свежей сельскохозяйственной продукции», а Министерство торговли — «рыночным объектом двухсотого уровня». При этом он является ключевым и ведущим предприятием китайской кооперативной отрасли материально-технического снабжения и реализации продукции.

На фоне непрерывного развития электронной торговли, в районе Тяньян, целиком полагающемся на сеть электронной коммерции, была основана компания Tianyang Ganjie E-commerce Co., Ltd., создана платформа обслуживания электронной торговли "Commercial County" и учреждена биржа "Tianyang Characteristic Market". Это содействовало формированию промышленного пояса Alibaba Baise, рынка Taobao Baise и бизнес-проекта WeChat, а также способствовало непрерывному совершенствованию логистической системы электронной коммерции. В 2020 году в рассматриваемом регионе объем онлайн-продаж одного лишь манго через Taobao, JD, Tmall, PDD и другие платформы электронной коммерции превысил 10 миллионов заказов, выручка от которых составила более 100 миллионов юаней. С момента выхода манго на рынок в 2021 году ежедневный объем поставок манго через сеть электронной торговли составляет более 10 тысяч заказов, а ежедневный объем продаж в денежном выражении — около 1 миллиона юаней.

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Подпись: "One Red and One Green" обеспечивает своеобразие и процветание плодоовощной отрасли

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1588193/Baise.jpg

SOURCE The Publicity Department of Tianyang District