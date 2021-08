"One Red and One Green" обеспечивает своеобразие и процветание плодоовощной отрасли

Район Тяньян города Байсэ, расположенного на западе Гуанси-Чжуанского автономного района, является первой родиной манго в Китае. Тяньян, находящийся в условиях субтропического муссонного климата с теплой зимой и продолжительным летом, а также обилием солнечного света, и называемый «натуральным парником», изобилует фруктами и овощами. Полагаясь на свой уникальный климат, район Тяньян предпринимает огромные усилия для развития двух ведущих отраслей: манговой и томатной. Сбор урожая манго производится ежегодно с июня по август, а урожая томатов — с ноября по апрель. Конференция "One Red and One Green" («Один красный и один зеленый») помогла фермерам достичь непрерывного увеличения своих доходов. В 2020 году общая посевная площадь, выделенная под манго, составляла около 27,5 тысяч гектаров, что обеспечило урожай в объеме 280 тысяч тонн, в то время как главной овощной культурой является томат, реализуемый в период с ноября по апрель. В 2020 году посевная площадь, выделенная по всему региону под овощные культуры, составляла более 26,5 тысяч гектаров, а объем урожая — 875 800 тонн. Манго и томаты стали двумя базовыми отраслями в районе.