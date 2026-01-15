LES INSCRIPTIONS POUR LE TIRAGE AU SORT DES BILLETS DE LA28 SONT OUVERTES À PARTIR D'AUJOURD'HUI POUR TOUS LES SPORTS OLYMPIQUES

Un rassemblement légendaire : Plus de 300 icônes olympiques et paralympiques « enflamment » le parcours des athlètes et des fans vers LA28

au Memorial Coliseum de Los Angeles.

L'ACTIF : Des liens vers des photos en haute résolution et des vidéos suivent.

VIDÉO : Séquence vidéo haute résolution de la célébration de LA28 à la veille du début des inscriptions

IMAGES FIXES : Images de Getty tirées de la célébration LA28 à la veille du début des inscriptions

LOS ANGELES, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- À compter d'aujourd'hui à 10 h ET/ À 7 h (PT), les fans de sport du monde entier pourront s'inscrire au tirage au sort de LA28* et faire un premier pas vers l'histoire olympique et paralympique. À la veille de ce moment historique, LA28 a accueilli plus de 300 Olympiens et Paralympiens (représentant 28 Jeux différents remontant à 1960) au Memorial Coliseum historique de Los Angeles dans le but de continuer à créer des jeux centrés sur les athlètes, marquant l'un des plus grands rassemblements d'athlètes olympiques et paralympiques hors compétition.

Olympic and Paralympic Icons ‘Ignite’ the Athlete and Fan Journey to LA28 at LA Memorial Coliseum.

« LA28 est prête à accueillir le monde et les athlètes les plus remarquables de tous les coins de la planète pour les plus grands Jeux de l'histoire, » a déclaré Reynold Hoover, PDG de LA28. « Un billet pour les Jeux, c'est plus qu'une simple place dans les gradins. C'est l'occasion d'être témoin de l'histoire, de célébrer l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur et de faire l'expérience de l'unité grâce au pouvoir du sport ».

Fonctionnement du processus de billetterie : Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur Tickets.LA28.org

L'inscription est la première étape pour avoir une chance d'obtenir un créneau horaire pour l'achat de billets. Une fois inscrits, les participants pourront participer à un tirage au sort qui attribuera de manière aléatoire des créneaux horaires pour acheter des billets dans le cadre de plusieurs mises en vente à venir.

Voici les principaux détails de la procédure d'attribution des billets :

À compter d'aujourd'hui, 14 janvier (10 h EST / 7 h PST), jusqu'au 18 mars, les fans du monde entier pourront s'inscrire au tirage au sort LA28 et tenter leur chance pour être sélectionnés pour un créneau horaire lors de la mise en vente des billets pour les Jeux Olympiques.

Les créneaux horaires de la première vague d'achats seront en vigueur du 9 au 19 avril 2026.

d'achats seront en vigueur du 9 au 19 avril 2026. Les fans seront informés par courriel du 31 mars au 7 avril 2026, si un créneau horaire leur a été attribué.

Les ventes de billets seront échelonnées en continu à partir d'avril 2026. Les fans sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du meilleur choix de billets et d'événements, car les places pourraient être épuisées ou limitées lors des prochaines mises en vente. Les billets paralympiques seront mis en vente en 2027.

Les fans n'ont qu'à s'inscrire une seule fois pour participer aux prochains tirages et aux tirages paralympiques, une fois que les billets pour cet événement seront mis en vente plus tard en 2027. Ceux qui n'auront pas été sélectionnés pour le premier tirage seront automatiquement inscrits aux tirages suivants.

pour participer aux prochains tirages et aux tirages paralympiques, une fois que les billets pour cet événement seront mis en vente plus tard en 2027. Ceux qui n'auront pas été sélectionnés pour le premier tirage seront automatiquement inscrits aux tirages suivants. Toute personne désirant avoir accès à des billets – que ce soit pour un sport ou plusieurs événements – devra s'inscrire au tirage LA28.

Si les inscrits sélectionnés pour un créneau horaire n'achètent pas le nombre maximal de billets alloués pour les Jeux Olympiques (12 par personne) pendant ce créneau horaire, ils seront automatiquement inscrits aux tirages subséquents.

Les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture seront disponibles lors de la première vague.

Les billets sont vendus à partir de 28 dollars, et les détails sur les prix pour toutes les catégories seront disponibles lors du lancement de la première vague, en avril 2026.

Présentation des préventes locales Los Angeles et Oklahoma City*

Les préventes locales se déroulent du 2 au 6 avril 2026 avant le lancement de la première vague le 9 avril. Les résidents qui s'inscrivent au tirage au sort des billets avec des codes postaux de facturation dans les comtés suivants de Californie du Sud et d'Oklahoma seront automatiquement inscrits au tirage au sort de la prévente et auront la possibilité de réserver un créneau horaire pendant une période spéciale d'accès anticipé avant la mise en vente des billets au grand public : Los Angeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino, Oklahoma, Canadian et Cleveland.

Le processus de traitement des billets de LA28 dépendra du fournisseur de services de billetterie officiel AXS et EVENTIM de LA28. En plus des billets individuels, des expériences d'accueil et des forfaits comprenant des billets seront également mis en vente sur place en 2026.

Des options pour tous

LA28 s'engage à faire en sorte que les billets pour les Jeux soient accessibles à tous, en particulier aux membres de la communauté de Los Angeles. Pour atteindre cet objectif, LA28 veille à ce que les fans disposent d'un large éventail d'options de billets (des billets individuels qui commenceront à 28 dollars aux expériences hôtelières haut de gamme) pour assister directement aux Jeux. Cela comprend au moins un million de billets à 28 dollars et un tiers des billets à moins de 100 dollars.

De plus, LA28 a lancé une collecte de fonds en novembre dans le cadre de laquelle des équipes sportives locales, des philanthropes et des partenaires feront des dons dans l'optique de financer des billets gratuits qui seront remis directement à des organismes locaux pour qu'ils les distribuent au sein de leurs communautés.

Pour vous inscrire au tirage au sort des billets LA28, visitez le site Tickets.LA28.org.

Pour rendre hommage au partenariat de longue date entre Visa et les Jeux olympiques et paralympiques, Visa a été choisi comme moyen de paiement officiel.

À PROPOS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE LA28

LA28 présentera les Jeux Olympiques et Paralympiques à Los Angeles en 2028, réunissant plus de 15 000 des plus grands athlètes du monde pour célébrer le sport, la culture et le potentiel humain. Face à un éventail diversifié de lieux que seule la Californie du Sud peut offrir, de l'océan Pacifique aux scènes hollywoodiennes en passant par des stades de niveau mondial, Los Angeles deviendra la troisième ville à accueillir trois éditions des Jeux olympiques, après 1932 et 1984, et accueillera également ses tout premiers Jeux paralympiques. Les Jeux de LA28 célébreront plusieurs étapes historiques, notamment le fait d'être les premiers Jeux Olympiques de l'histoire à compter plus de femmes que d'hommes parmi les athlètes, l'apparition de nouveaux sports olympiques et paralympiques, et le fait d'être les premiers Jeux depuis 1948 à ne pas nécessiter la construction de nouvelles infrastructures pérennes. Fonctionnant comme une organisation à but non lucratif financée de manière indépendante, LA28 a établi une base solide de partenariats commerciaux fructueux dans les domaines de l'octroi de licences, de l'accueil, de la billetterie et avec le soutien du Comité international olympique.

*AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N'EST REQUIS POUR S'INSCRIRE, PARTICIPER OU GAGNER. DES RESTRICTIONS S'APPLIQUENT. ADMISSIBILITÉ SOUS RÉSERVE D'UNE VÉRIFICATION. DOIT ÊTRE ÂGÉ D'AU MOINS 18 ANS AU MOMENT DE L'INSCRIPTION. LES MODALITÉS, LES ÉCHÉANCES ET LE PROCESSUS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. LES MODALITÉS OFFICIELLES DU TIRAGE AU SORT DES BILLETS DE LA28 SONT DISPONIBLES ICI. LES CONDITIONS OFFICIELLES DE LA PRÉVENTE POUR LES LOCAUX DE LA ET D'OKC SONT DISPONIBLES ICI. LA DISPONIBILITÉ DES BILLETS N'EST PAS GARANTIE ET LES ACHATS DE BILLETS SONT SOUMIS À DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES ICI.

