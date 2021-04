Les paiements numériques sont désormais encore plus rapides et plus sûrs avec Fibank, Fitbit et Visa

Fitbit Pay est actuellement disponible sur les Fitbit Sense , Fitbit Versa la famille des montres intelligentes, Fitbit Ionic , Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 3 Special Edition . En suivant des étapes simples dans l'application Fitbit sur Android ou iOS, les utilisateurs peuvent rapidement ajouter leurs cartes Fibank à leur portefeuille Fitbit. Pour effectuer des paiements, les particuliers doivent simplement appuyer sur le bouton latéral gauche et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que leur carte Fibank apparaisse sur l'écran de leur appareil, puis maintenir l'appareil à proximité d'un terminal de paiement jusqu'à ce qu'une confirmation de paiement apparaisse. Un code PIN protégé est choisi par l'utilisateur lors de la configuration de l'appareil pour un niveau de sécurité supplémentaire. En outre, l'utilisation de la technologie de tokenisation de Visa rend tous les paiements de commerce électronique et de commerce mobile sûrs et simples, en remplaçant les comptes des consommateurs par un identifiant numérique unique ou « token » utilisé spécifiquement pour chaque appareil. Les données du compte et de la carte ne sont donc jamais partagées, ce qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire aux paiements numériques.

En relation avec le lancement du service, M. Nikola Bakalov, PDG et président du conseil d'administration de Fibank, a commenté : « Fibank se réjouit d'être la première banque bulgare à proposer Fitbit Pay à ses clients. Au fil des ans, nous avons toujours fait de l'innovation dans tous les domaines de la banque notre priorité. Nous avons proposé les premières cartes sans contact et introduit les paiements mobiles au moyen de smartphones et de montres, jusqu'alors inconnus sur le marché local. Compte tenu de la situation dans laquelle 2020 nous a placés, nous continuerons à travailler pour la commodité et la sécurité de nos clients, et nous les surprendrons bientôt avec encore plus de nouveaux services. »

« Chez Visa, nous nous engageons à proposer des expériences de paiement adaptées aux besoins des consommateurs. Dès le début de la pandémie, les paiements sans contact sont devenus un facteur d'hygiène pour les particuliers qui souhaitaient éliminer l'usage de l'argent liquide et le contact avec les terminaux de paiement. Nous sommes ravis de nous associer à Fibank pour exploiter le potentiel des wearables et créer des expériences de paiement qui changent la façon dont les particuliers effectuent leurs paiements quotidiens, spécialement dans les endroits où l'on utilise traditionnellement des espèces. Grâce à Fibank et à la sécurité de la technologie de tokenisation de Visa, les gens peuvent payer avec leur Fitbit de la même manière qu'avec leur carte de crédit ou de débit et profiter d'un plus grand confort », a déclaré Krassimira Raycheva, Country Manager de Visa pour la Bulgarie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

SOURCE Fibank (First Investment Bank)