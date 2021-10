Les portes de la Smart City Expo Shanghai 2021 s'ouvrent aujourd'hui

BARCELONE, Espagne, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- À partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 15 octobre, le Musée postal de Shanghai accueille la deuxième édition de Smart City Expo Shanghai (SCES), le principal événement sur l'innovation urbaine du continent asiatique, qui se concentre sur le rôle de la technologie utilisée par les villes. L'événement, organisé par Fira de Barcelona et INTEX, proposera plus de 20 conférences avec la participation de plus de 70 intervenants régionaux et internationaux.