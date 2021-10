As portas da Smart City Expo Shanghai 2021 abrem hoje

Sob o lema "the Smart is Rising", o evento pretende ser uma ponta de lança da inovação aplicada às cidades em benefício dos seus habitantes. O principal foco será a parte da conferência que irá girar em torno de quatro temas principais: transformação digital, energia e ambiente, governança e mobilidade inteligente.

Entre os mais de 70 oradors participantes, Jeff Merritt, diretor da IoT no Fórum Económico Mundial, participará numa conferência sobre novos modelos de governança urbana através de soluções de uma gestão inteligente, juntamente com Kevin Johnson, consultor internacional da ONU-Habitat, que falará sobre o potencial do big data como estratégia nacional.

No que diz respeito ao CEO do grupo de tecnologia Deep Blue, Chen Hai Bo, este irá fornecer mais informações sobre a cooperação na transformação digital entre as cidades de Barcelona e Xangai, enquanto o vice-presidente da China Unicom Smart City Research Institute, Xia Junjie, irá abordar os novos modelos de mobilidade urbana e debater sobre como o planeamento urbano deve ser adaptado.

Quanto à exposição, empresas líderes, tais como a Huawei, a China Mobile Limited e a Cloudwalk Technology participarão na área de exposição do programa, oferecendo soluções de ponta no campo da informação e inovação urbana.

O evento também acolherá o início da Ponte Barcelona - Xangai, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Barcelona em colaboração com o Gabinete de Relações Exteriores da Câmara Municipal de Xangai para comemorar o 20.º aniversário da geminação das duas capitais com vários encontros de negócios, seminários e exposições. O programa terá início com uma conferência do primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelona, Jaume Collboni.

A SCES faz parte da estratégia de internacionalização da Smart City Expo World Congress, a principal cimeira internacional sobre cidades inteligentes e soluções urbanas, organizada pela Fira de Barcelona, que irá organizar a sua 11.ª edição, de 16 a 18 de novembro de 2021.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1659955/SCES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

