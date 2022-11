Les projets de super-porteurs et d'aviation intelligente sont présentés au forum international de l'aviation 2022 de North Bund

SHANGHAI, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 22 novembre, China Eastern Air Holding Co., Ltd. (CEAH) et l'autorité aéroportuaire de Shanghai (Avinex) ont organisé conjointement le forum international de l'aviation 2022 de North Bund, avec pour thème le partage des opportunités de l'économie numérique et la construction conjointe d'une aviation civile durable et intelligente. Il s'agit d'un forum annuel organisé à Shanghai, dont la première édition a eu lieu en novembre 2021.

The 2022 North Bund International Aviation Forum The 2022 North Bund International Aviation Forum

Environ 150 participants d'entreprises d'aviation civile nationales et étrangères, d'associations industrielles et de collèges ont assisté au forum en ligne ou en personne. Ils ont partagé leurs points de vue sur des sujets tels que la transformation numérique, l'aviation durable et l'aviation intelligente lors de discours et de tables rondes.

« La pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation du secteur du transport aérien. Ainsi, l'industrie de l'aviation civile a la possibilité de faire les choses mieux, plus rapidement et à moindre coût. Je pense qu'il s'agit là d'un défi, mais aussi d'une opportunité pour le secteur. Nous entrons dans la période la plus passionnante que ce secteur ait jamais connue », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

« Nous devons saisir les opportunités dans un environnement en mutation, aller dans la même direction et travailler ensemble dans le monde entier pour maximiser les avantages sociaux et économiques de l'industrie aéronautique », a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général de l'ACI.

Li Yangmin, président de CEAH, a déclaré que l'industrie de l'aviation est née de la mobilité, se développe dans les échanges et prospère avec la mondialisation. Le forum international de l'aviation de North Bund reflète pleinement l'ouverture, l'innovation et l'inclusivité de Shanghai. China Eastern Airlines met tout en œuvre pour améliorer le forum, en le transformant en une plateforme ouverte, inclusive, unie, coopérative, pragmatique et efficace. De cette façon, nous pouvons constamment renforcer le consensus du secteur dans les échanges et l'apprentissage mutuel, pousser conjointement au développement durable de ce secteur, faire savoir au monde entier que le secteur de l'aviation chinois recherche l'unité et la coopération, défend résolument la mondialisation économique, et s'efforce de rechercher de nouvelles opportunités de développement et d'élargir le nouvel espace de croissance.

Des projets majeurs tels que « super transporteur + aviation intelligente » de CEAH et « réalisations en matière de construction numérique » d'Avinex ont été présentés lors du forum.

Liens des images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434690

Légende : Le forum international de l'aviation 2022 de North Bund

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434697

Légende : Le forum international de l'aviation 2022 de North Bund

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954822/1_Forum.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954821/2_Forum.jpg

SOURCE China Eastern Air Holding Co., Ltd.