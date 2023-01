Les solutions d'information, de commande et de sécurité de Rockwell Automation se trouvent au cœur des opérations du nouveau navire FPSO de Petrobras

Cette application d'une grande complexité dans l'industrie des hydrocarbures bénéficiera de l'intégration transparente fournie à chaque niveau et à chaque étape des activités exécutées à bord du navire.

BRUXELLES, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde dédiée à l'automatisation industrielle et la transformation numérique, a été choisie pour fournir les systèmes de commande et de sécurité intégrés (ICSS) et d'automatisation qui équiperont le navire FPSO P-79 de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras.

Grâce au soutien de Sensia, co-entreprise de Rockwell et SLB, et en étroite collaboration avec Saipem/DSME, constructeur du navire P-79, la technologie de Rockwell Automation et les solutions de Sensia ont été sélectionnées en raison de leur utilisation éprouvée par l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que de leur solide interconnectivité.

« Nous sommes des spécialistes, à la fois en matière de technologie et d'expertise, de la fourniture de solutions d'automatisation et sécurité destinées à l'industrie pétrolière et gazière », explique Barry Elliot, Vice President, industrie mondiale, Rockwell Automation. « Les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) comprennent généralement de 15 à 20 modules de processus principaux, dont la plupart reposent sur nos solutions en raison de leurs capacités d'automatisation, de processus et d'information. Le FPSO P-79 ne déroge pas à la règle. En utilisant nos solutions de commande à un niveau accru, ce navire bénéficiera de performances et d'un rendement encore plus élevés. »

L'attribution du projet P-79 succède au projet similaire FPSO P-78, qui s'appuie également sur la technologie d'automatisation et sur les systèmes de commande et de sécurité intégrés (ICSS) de Rockwell Automation.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation