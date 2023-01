Le soluzioni di controllo, informazione e sicurezza di Rockwell Automation sono il cuore delle attività operative della nuova nave FPSO di Petrobras

Le applicazioni altamente esigenti del settore Oil & Gas trarranno benefici dalla perfetta integrazione fornita a ogni livello e in ogni fase della gestione operativa della nave

BRUXELLES, 11 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato che è stata scelta per fornire sistemi integrati di sicurezza e controllo (ICSS) per la P-79, una nave FPSO della flotta di Petrobras.

Grazie al supporto proattivo di Sensia - la joint venture di Rockwell con SLB - e alla collaborazione con il costruttore della nave P-79, Saipem/DSME, la tecnologia Rockwell Automation e le soluzioni Sensia sono state selezionate per la loro comprovata esperienza nel settore petrolifero e del gas così come per la loro robusta interconnettività.

"Siamo specialisti, sia in termini di tecnologia che di competenza di settore nella fornitura di soluzioni di automazione e sicurezza per l'industria dell'Oil & Gas", spiega Barry Elliot, vicepresidente, global industry, Rockwell Automation. "Le tradizionali navi Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) comprendono dai 15 ai 20 moduli principali di processo, la maggior parte dei quali fa affidamento sulle nostre soluzioni per le loro funzionalità di automazione, processo e informazione e la P-79 non è da meno. Sfruttando le nostre soluzioni di controllo a un livello superiore, è possibile ottenere prestazioni più elevate e una maggior resa".

L'assegnazione del progetto P-79 fa seguito all'analogo progetto P-78 FPSO che vede Rockwell Automation al centro dell'automazione e del sistema ICSS.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 26.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com .

