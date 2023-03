Les solutions numériques et écologiques au cœur du Huawei Europe Roadshow 2023

Huawei présentera les avantages de ses solutions en matière de numérisation, de durabilité et d'efficacité lors d'événements organisés dans 22 pays européens sous le slogan « Digital and green, create new value together »

Deux camions itinérants parcourront deux itinéraires distincts, respectivement en Suède (22 mars) et en France (28 mars).

DÜSSELDORF, Allemagne, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'évolution des marchés et un regain d'intérêt pour la durabilité figurent parmi les questions les plus pressantes auxquelles sont confrontées les TIC. Le Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023 présentera les dernières technologies et solutions de Huawei Enterprise et leur rôle pour relever les défis de la numérisation. Les participants pourront assister à des démonstrations directes des produits Huawei et bénéficier de conseils d'experts prodigués par des personnalités de premier plan du secteur.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023

Après le succès de la tournée de l'année dernière, au cours de laquelle plus de 8 500 personnes ont visité le camion, la tournée de cette année permettra de réunir les clients, les partenaires et les experts de l'industrie autour d'échanges sur des questions spécifiques au secteur dans les domaines de l'éducation, de l'administration, des soins de santé, des fournisseurs de services Internet, de la vente au détail, de la finance et des transports.

La tournée se déroulera dans plus de 70 villes d'Europe d'ici au mois d'octobre, en commençant par la Suède, puis le Danemark, la France, le Portugal, la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne, la Serbie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la Norvège, la Finlande, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, la Roumanie, l'Autriche, la République tchèque et l'Irlande.

Todd Sun, vice-président du département européen de marketing d'entreprise et de vente de solutions de Huawei, a déclaré : « Huawei s'engage à être le partenaire privilégié et de confiance pour la transformation numérique des entreprises. L'objectif de l'événement de cette année est donc de fournir à nos clients et partenaires de tous les secteurs un forum ouvert leur permettant de collaborer pour relever leurs défis les plus pressants. Grâce à des scénarios personnalisés, nous souhaitons créer une valeur réelle avec nos produits et solutions les plus récents et les plus innovants. »

Les principaux produits et solutions Huawei qui seront présentés sont les suivants :

La gamme de solutions d'infrastructure LAN filaire et sans fil pour réseau d'entreprise de Huawei, notamment :

de Huawei, notamment : CloudCampus 3.0 : une solution de bout en bout pour réseaux locaux, réseaux locaux sans fil et réseaux étendus d'entreprise.

Commutateurs CloudEngine : mise à l'échelle de réseau, automatisation et programmabilité pour différentes tailles de réseaux.

Points d'accès (AP) WLAN AirEngine : points d'accès primés à débits en Gbps pour les campus sans fil.

Huawei a récemment annoncé avoir été désigné comme leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2022 pour les infrastructures LAN filaires et sans fil d'entreprise .

Centre de données écoénergétiques basé sur des technologies et des approches à haute efficacité énergétique afin de réduire la consommation de ressources et les émissions de carbone. Il est équipé de systèmes de refroidissement avancés, de systèmes de gestion de l'énergie et de matériel à haute efficacité énergétique afin de minimiser l'impact sur l'environnement.

basé sur des technologies et des approches à haute efficacité énergétique afin de réduire la consommation de ressources et les émissions de carbone. Il est équipé de systèmes de refroidissement avancés, de systèmes de gestion de l'énergie et de matériel à haute efficacité énergétique afin de minimiser l'impact sur l'environnement. OceanStor Dorado 2000 et OceanProtect X3000 sont des solutions de stockage primaire et de sauvegarde d'entrée de gamme conçues pour aider les PME à construire des systèmes de stockage rentables et à surmonter des difficultés telles que les coûts élevés de fonctionnement et d'entretien des centres de données et l'instabilité des systèmes de service.

sont des solutions de stockage primaire et de sauvegarde d'entrée de gamme conçues pour aider les PME à construire des systèmes de stockage rentables et à surmonter des difficultés telles que les coûts élevés de fonctionnement et d'entretien des centres de données et l'instabilité des systèmes de service. La solution Protection multicouche contre les ransomwares offre un chiffrement et une protection supérieurs des données grâce à une détection, une réponse et une récupération améliorées du stockage en réseau.

offre un chiffrement et une protection supérieurs des données grâce à une détection, une réponse et une récupération améliorées du stockage en réseau. Optical , une solution écologique OTN entièrement optique basée sur une bande passante élevée, une couverture étendue, une grande fiabilité, une maintenance intelligente et une technologie peu encombrante.

, une solution écologique OTN entièrement optique basée sur une bande passante élevée, une couverture étendue, une grande fiabilité, une maintenance intelligente et une technologie peu encombrante. Campus écologique OTN tout optique qui réduit la consommation d'énergie des réseaux de campus tout en garantissant des performances et une disponibilité élevées.

Découvrez l'impact transformationnel des dernières innovations de Huawei et comment elles peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour en savoir plus sur le Huawei Europe Roadshow 2023, cliquez ici .

À propos de Huawei

Huawei est une société privée qui appartient entièrement à ses employés. Fondée en 1987, l'entreprise est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. La société compte environ 197 000 employés, opère dans plus de 170 pays et régions, et sert plus de trois milliards de personnes à travers le monde.

La mission de Huawei est de bâtir un monde entièrement connecté et intelligent en mettant le numérique à la portée de chaque individu, foyer et organisation.

