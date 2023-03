As soluções digitais e ambientais estão no centro das atenções no Huawei Europe Roadshow 2023

A Huawei irá apresentar os benefícios da digitalização, sustentabilidade e eficiência das suas soluções num evento distribuído por 22 países europeus com o lema: "Digital and green, create new value together".

Dois camiões da exposição itinerante irão operar em duas rotas distintas, com início na Suécia (a 22 de março) e em França (a 28 de março), respetivamente.

DÜSSELDORF, Alemanha, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- As mudanças no mercado e o foco renovado na sustentabilidade estão entre as problemáticas mais importantes enfrentados pelas TIC. A Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023 irá apresentar as mais recentes soluções da Huawei Enterprise e o seu papel em responder aos desafios da digitalização. Os participantes podem esperar demonstrações em primeira mão dos produtos Huawei, juntamente com perspetivas especializadas de figuras importantes do setor.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023

Após o sucesso da exposição itinerante do ano passado, na qual mais de 8500 pessoas visitaram o camião, este ano será feita uma aposta no contacto com clientes, parceiros e especialistas do setor através de debates sobre questões específicas do setor a nível da educação, governo, saúde, ISP, retalho, finanças e transporte.

Passando em mais de 70 cidades em toda a Europa entre o presente mês e outubro, e começando na Suécia, a exposição itinerante irá, em seguida, passar pela Dinamarca, França, Portugal, Polónia, Alemanha, Espanha, Sérvia, Hungria, Países Baixos, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Noruega, Finlândia, Bulgária, Grécia, Turquia, Roménia, Áustria, Republica Checa e Irlanda.

Todd Sun, vice-presidente do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing Empresarial europeu da Huawei, afirmou: "A Huawei está empenhada em ser o parceiro preferencial e de confiança para a transformação digital empresarial. O objetivo do evento deste ano é, portanto, proporcionar aos nossos clientes e parceiros de todas as indústrias um fórum aberto para colaboração nos seus desafios mais importantes. Através de cenários personalizados, pretendemos criar valor real com os nossos produtos e soluções mais recentes e inovadores."

Os produtos e soluções notáveis da Huawei em exibição incluem:

A gama de soluções de infraestruturas de rede empresarial com fios e sem fios da Huawei, incluindo:

- CloudCampus 3.0: uma solução de ponta a ponta para LAN empresarial, WLAN e WAN.

- interruptores CloudEngine: expansão da rede, automação e programação para diferentes tamanhos de rede.

- Pontos de acesso (AP) AirEngine WLAN: pontos de acesso premiados com velocidades Gbps para campus sem fios.

A Huawei anunciou recentemente que foi nomeada líder no 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para infraestruturas LAN empresariais com e sem fios.

Centro de dados de poupança de energia baseado em tecnologias e abordagens energeticamente eficientes para reduzir o consumo de recursos e reduzir as emissões de carbono. Equipado com sistemas de arrefecimento avançados, sistemas de gestão de energia e hardware eficiente ao nível energético para minimizar o impacto ambiental.

O OceanStor Dorado 2000 e o OceanProtect X3000 representam o portefólio básico de armazenamento e de cópia de segurança projetado para ajudar as PME a construir sistemas de armazenamento rentáveis e superar desafios como altos custos de O&M em centros de dados e sistemas de serviço instáveis.

A solução Multilayer Ransomware Protection (MRP) oferece encriptação e proteção de dados superiores através de uma melhor deteção, resposta e recuperação de armazenamento de rede.

Optical, uma solução de OTN totalmente ótica e ecológica baseada numa elevada largura de banda, ampla cobertura, elevada fiabilidade, O&M inteligente e tecnologia de economia de espaço.

O campus Optical OTN totalmente "verde", que reduz o consumo de energia das redes do campus, ao mesmo tempo em que garante ume elevado desempenho e disponibilidade.

Saiba mais sobre o impacto transformador das mais recentes inovações da Huawei e como podem ser aplicadas às suas necessidades empresariais específicas. Para mais informações sobre a Huawei Europe Roadshow 2023, clique aqui.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma empresa privada totalmente detida pelos respetivos funcionários. Fundada em 1987, é um dos principais fornecedores globais de infraestruturas de tecnologias da informação e das comunicações (TIC) e de dispositivos inteligentes. A empresa emprega cerca de 197 000 funcionários, opera em mais de 170 países e regiões e serve mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo.

A missão da Huawei é construir um mundo totalmente conectado e inteligente, trazendo o digital a cada indivíduo, casa e organização.

Contactar a Huawei

Para informações à imprensa, contactar [email protected], +49 (0)1639679600

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2035338/Huawei_Roadshow_2023.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Europe