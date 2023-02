LexisNexis Risk Solutions classé parmi un des leaders de solutions de vérification d'identité sur le quatrième trimestre de 2022

LexisNexis Risk Solutions a reçu les meilleures notes possibles parmi les 17 critères du rapport Forrester Wave : Identity Verification Solutions pour le quatrième trimestre de 2022

ATLANTA, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a été reconnu comme leader des solutions de vérification d'identité dans le rapport The Forrester Wave™ : Identity Verification Solutions, Q4 2022 report. Les conclusions de ce rapport découlent d'une évaluation selon 22 critères répartis sur trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché.

LexisNexis Risk Solutions a reçu un score de 5.0, la plus haute note possible, parmi les 17 critères évalués. Selon le rapport de Forrester Research, "avec l'augmentation du vol d'identité dans tous les secteurs, la vérification d'identité (IDV) devient plus centrale dans le parcours numérique du client" et "LexisNexis Risk Solutions offre une solution IDV complète."

Kimberly Sutherland, vice-présidente de la stratégie de fraude et d'identité pour l'Amérique du Nord chez LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : " En ce qui nous concerne, le classement de Forrester valide notre engagement à permettre des interactions de confiance avec les consommateurs et des renseignements sur la fraude grâce à une suite complète d'outils de risque de fraude, de vérification et d'authentification. En conséquence, nos clients reçoivent à chaque instant des informations à la demande qui leur permettent de lutter contre la fraude tout en offrant une expérience positive aux consommateurs."

LexisNexis Risk Solutions a reçu les meilleures notes possibles dans la catégorie Offre actuelle pour 10 des 11 critères. Forrester a également donné à la société la meilleure note possible pour cinq critères dans la catégorie Stratégie pour la vision du produit, la feuille de route d'exécution, les améliorations prévues, le modèle de livraison et les produits et services de soutien. Selon le rapport de Forrester Research, LexisNexis Risk Solutions a "une vision du produit et une feuille de route d'exécution tournées vers l'avenir" et convient bien aux "entreprises qui recherchent une solution de vérification d'identité complète avec une couverture géographique décente."

Le profil du fournisseur LexisNexis Risk Solutions dans le rapport Forrester reflète certaines acquisitions de la société dans le domaine de la fraude au cours des dernières années : ThreatMetrix®, ID Analytics® et Emailage®. Grâce à ces capacités intégrées et à l'ajout plus récent d'une technologie avancée de biométrie comportementale par le biais de l'acquisition de BehavioSec®, LexisNexis Risk Solutions fournit à ses clients des informations percutantes avec une suite d'outils d'évaluation des risques et d'authentification.

Kimberly Sutherland a ajouté : « Nous continuerons à innover pour développer des solutions d'identité et d'authentification basées sur le risque qui protègent les clients contre la fraude et offrent une expérience client sans frictions. Notre feuille de route complète et les capacités avancées de nos plateformes et portails de fraude nous permettent de rester concentrés sur les innovations futures tout en restant ancrés sur des solutions qui aident à résoudre les défis de nos clients et à soutenir leurs activités. »

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

