LexisNexis Risk Solutions é uma das líderes em soluções de verificação de identidade, aponta relatório do quarto trimestre de 2022

Empresa recebeu as classificações mais altas possíveis em 17 critérios

ATLANTA, 31 de Janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions foi reconhecida como líder no relatório The Forrester Wave™: Soluções de Verificação de Identidade, relativo ao quarto trimestre de 2022. As conclusões do relatório decorrem de uma avaliação de 22 critérios em três categorias: oferta atual, estratégia e presença no mercado.

A LexisNexis Risk Solutions recebeu pontuação 5,0, a mais alta classificação possível, em 17 dos critérios avaliados. De acordo com o relatório da Forrester Research, "com o aumento do roubo de identidade em todos os setores, a verificação de identidade (IDV, na sigla em inglês) está se tornando mais central para a jornada digital do cliente" e "a LexisNexis Risk Solutions oferece uma solução IDV abrangente".

Para Kimberly Sutherland, vice-presidente de estratégia de fraude e identidade para a América do Norte da LexisNexis Risk Solutions, "a classificação da Forrester valida nosso compromisso de possibilitar interações confiáveis com o consumidor e inteligência de fraude por meio de um conjunto completo de ferramentas de autenticação, verificação e risco de fraude. Como resultado, nossos clientes recebem informações a cada momento, sob demanda, que lhes permitem combater fraudes e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência positiva ao consumidor."

A LexisNexis Risk Solutions recebeu as pontuações mais altas possíveis na categoria "Oferta Atual" em 10 dos 11 critérios. A Forrester também deu à empresa a classificação mais alta possível em cinco critérios na categoria "Estratégia" para visão do produto, roteiro de execução, aprimoramentos planejados, modelo de entrega e produtos e serviços de suporte. De acordo com o relatório da Forrester Research, a LexisNexis Risk Solutions tem "uma visão de produto voltada para o futuro e um roteiro de execução" e é uma boa opção para "empresas que procuram uma solução IDV completa com cobertura geográfica boa".

O perfil da LexisNexis Risk Solutions no relatório da Forrester reflete algumas das aquisições da empresa na área de fraudes nos últimos anos: ThreatMetrix®, ID Analytics® e Emailage®. Por meio desses recursos integrados e da adição mais recente de tecnologia avançada de biometria comportamental por meio da aquisição da BehavioSec®, a LexisNexis Risk Solutions fornece a seus clientes percepções impactantes com um conjunto de ferramentas de avaliação de risco e autenticação.

"Continuaremos inovando para desenvolver soluções de identidade e autenticação baseadas em risco que protejam os clientes contra fraudes e proporcionem uma experiência elegante ao consumidor. Nosso roteiro abrangente de produtos e os recursos avançados de nossa plataforma e portais de fraude nos mantêm focados em inovações futuras, ao mesmo tempo em que nos mantemos enraizados em soluções que ajudam a solucionar os desafios de nossos clientes e a sustentar seus negócios", acrescentou Kimberly Sutherland.

Baixe o relatório completo Forrester Wave™: Soluções de Verificação de Identidade, Quarto Trimestre de 2022 (em inglês).

Saiba por que a Forrester Research Inc. classificou a LexisNexis Risk Solutions como líder em verificação de identidade. Explore nossas soluções de verificação de identidade e autenticação (em inglês).

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e análises avançadas para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), um fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite http://www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

