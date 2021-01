LexisNexis Risk Solutions récompensé par Chartis Research Prix RiskTech100 pour la criminalité financière - Données pour la troisième année consécutive

ATLANTA, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme le gagnant de la catégorie Crime financier - Données dans le Chartis Research RiskTech100®, une évaluation annuelle des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques en matière de risque. C'est la troisième année consécutive que Chartis a reconnu la société pour ce même prix. LexisNexis Risk Solutions s'est également classée 17e dans le RiskTech100®, l'étude indépendante la plus complète des principaux acteurs mondiaux en matière de technologie du risque et de la conformité.

"Le fait que LexisNexis Risk Solutions ait remporté cette catégorie pour la troisième année consécutive démontre une connaissance approfondie de l'entreprise en matière de criminalité financière, de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) en particulier", a déclaré Phil Mackenzie, spécialiste principal de la recherche chez Chartis Research. "La société continue à être performante en matière de données sur la criminalité financière, ce qui peut aider les entreprises à prendre de meilleures décisions en matière de risque".

LexisNexis Risk Solutions combine des outils analytiques avancés et des solutions de renseignement sur l'identité mondiale avec des technologies innovantes en matière de criminalité financière afin de fournir des perspectives précises sur des risques en constante évolution. Cette approche à plusieurs niveaux permet aux entreprises de reconnaître efficacement les risques pertinents et de mener à bien les processus de conformité essentiels.

"Comme la menace et les exigences réglementaires évoluent constamment, les entreprises ont besoin de recueillir des données de conformité en matière de criminalité financière qui soient substantielles et très pertinentes", a déclaré Kader Djouadi, directeur EMEA de conformité en matière de criminalité financière de LexisNexis Risk Solutions. "Notre capacité à remporter ce prestigieux prix pour la troisième année consécutive démontre notre engagement à mettre à jour en permanence notre intelligence globale des risques afin de refléter les réalités actuelles des risques mondiaux".

