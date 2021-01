LexisNexis Risk Solutions recebe prêmio RiskTech100 da Chartis Research na categoria Crime Financeiro - Dados, pelo terceiro ano consecutivo

BRASIL, São Paulo, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions anuncia que foi reconhecida como a vencedora da categoria Crime Financeiro - Dados no RiskTech100® da Chartis Research. Trata-se de uma avaliação anual dos principais fornecedores de tecnologia de risco global. Este é o terceiro ano consecutivo que Chartis reconhece a companhia para o prêmio nesta categoria. A LexisNexis® Risk Solutions também ocupou a 17º posição no ranking RiskTech100®, um estudo independente e mais abrangente com os maiores players mundiais em tecnologia de risco e compliance.

"A vitória da LexisNexis® Risk Solutions na categoria, pelo terceiro ano consecutivo, reflete o conhecimento profundo da companhia em crimes financeiros - além de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML, Anti-Money Laundering) e Conheça seu Cliente (KYC, Know Your Customer), em particular", diz Phil Mackenzie, Especialista Sênior em Pesquisa da Chartis-Research. "A companhia se mantém forte em dados de crimes financeiros, o que pode ajudar as empresas a tomar as melhores decisões com relação a riscos".

A LexisNexis® Risk Solutions combina análises avançadas e inteligência de identidade global com tecnologias inovadoras de crime financeiro, para fornecer perspectivas precisas sobre riscos em constantes mudanças. Essa abordagem em várias camadas permite que as empresas reconheçam com eficiência os riscos relevantes e concluam processos críticos de compliance.

"À medida que o ambiente de ameaças e os requisitos regulatórios evoluem constantemente, as empresas necessitam de dados de compliance sobre crimes financeiros robustos e altamente relevantes", destaca Daniel Wager, Vice-Presidente de Estratégia de Compliance sobre Crimes Financeiros Globais da LexisNexis® Risk Solutions. "Nossa capacidade de ganhar este prestigioso prêmio, pelo terceiro ano consecutivo, demonstra nosso compromisso em atualizar continuamente nossa inteligência de risco de abrangência mundial, para refletir as realidades dos atuais riscos globais".

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e análises avançadas, para fornecer percepções que ajudam as empresas e entidades governamentais a reduzir o risco e melhorar as decisões visando beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), um provedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e comerciais de todos os setores. Para mais informações, por favor, visite https://risk.lexisnexis.com.br e www.relx.com.

Sobre a Chartis Research

Chartis Research é fornecedor líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco. Faz parte da Infopro Digital, que possui marcas líderes de mercado, como Risk e WatersTechnology. O objetivo da Chartis é apoiar as empresas à medida que impulsionam o desempenho dos negócios, por meio de uma melhor gestão de risco, governança corporativa e conformidade, além de ajudar os clientes a tomar decisões de negócios e obter tecnologia informativas, fornecendo uma análise profunda e conselhos acionáveis sobre todos os aspectos de virtualidade de tecnologia de risco.

Contato para imprensa:

Marcy Theobald

678.694.6681

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

FONTE LexisNexis Risk Solutions

Related Links

http://www.lexisnexis.com



SOURCE LexisNexis Risk Solutions