L'expérience de la beauté avec la technologie humaine numérique : Twinit se lance dans le marché mondial des technologies de la beauté avec une solution de maquillage basée sur l'IA

- Twinit dévoile une analyse de la peau par IA basée sur la vision 3D et remporte le prix de l'innovation CES 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- EntreReality, une startup humaine numérique basée en Corée du Sud, a lancé la solution Twinit AI Makeup pour établir sa présence sur le marché mondial de la technologie de la beauté. Grâce à une technologie de pointe combinant l'IA et la vision 3D, Twinit vise à redéfinir l'expérience cosmétique pour les utilisateurs du monde entier.

Experience Beauty with Digital Human Technology: 'Twinit' Ventures into Global Beauty Tech Market with AI Makeup Solution

Twinit, développé par EntreReality, analyse les caractéristiques individuelles de la peau à l'aide de l'IA visuelle, fournissant une solution complète pour améliorer les ventes de cosmétiques pour les marques. Cette technologie permet d'examiner le teint, la forme et le vieillissement de la peau grâce à des capacités de vision en 3D. Twinit a conclu des partenariats avec de grandes marques de produits de beauté, dont Amorepacific, la plus grande société de cosmétiques de Corée du Sud. En outre, la solution est déployée dans de grands magasins tels que l'aéroport international d'Incheon et le grand magasin Hyundai, où des appareils autonomes fournissent des services innovants d'analyse de la peau.

L'analyse de la peau par l'IA à 360 degrés de Twinit, alimentée par ses données avancées, a récemment remporté le prix de l'innovation CES 2024. Après le lancement bêta de son service de maquillage par IA en Corée du Sud, l'entreprise a noué des partenariats avec plus de 200 marques nationales et internationales en l'espace d'un mois seulement, ce qui témoigne de sa trajectoire de croissance rapide. Reconnaissant que le marché mondial des technologies de la beauté représente 200 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel estimé à 20 %, EntreReality accélère son entrée sur le marché américain en établissant une filiale américaine et en recrutant d'anciens élèves de McKinsey en tant que dirigeants stratégiques.

Twinit a également participé en tant qu'exposant à des événements mondiaux de premier plan, notamment le CES 2024 à Las Vegas et l'exposition « The Oulim » à la célèbre Saatchi Gallery de Londres, où elle a présenté sa technologie de numérisation des visages en 3D. L'entreprise travaille avec des marques mondiales de produits de beauté et des instituts de recherche clinique pour développer des solutions anti-âge en s'appuyant sur son analyse de la peau en 3D activée par l'IA. Ces efforts renforcent la position de Twinit en tant que leader émergent de l'innovation technologique dans le domaine de la beauté.

Dongyun Lee, PDG et propriétaire de produit de Twinit, a expliqué sa vision : « La diversité des caractéristiques de la peau aux États-Unis offre une excellente occasion à nos solutions de soins de la peau par l'IA de produire des résultats exceptionnels. En intégrant notre expertise accumulée en matière de technologie numérique humaine et de données, nous visons à créer un modèle de service révolutionnaire qui sera leader du marché mondial de la technologie de la beauté basée sur l'IA. »

Pour plus d'informations sur Twinit, veuillez consulter : https://twinit.ai/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580463/Experience_Beauty_Digital_Human_Technology__Twinit__Ventures_Global_Beauty_Tech.jpg