L'hôtel Villa Fontaine Premier/Grand Haneda Airport propose des chambres sur les thèmes de Japan Airlines, de Hatsune Miku, de Love Live! Nijigasaki High School Idol Club, et d'autres contenus populaires

TOKYO, 1er avril 2024 /PRNewswire/ --

- L'hôtel espère faire découvrir aux clients une nouvelle valeur du voyage au Japon -

Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co, Ltd, un groupe immobilier de Sumitomo, a commencé à proposer des chambres à l'effigie de Japan Airlines, une importante compagnie aérienne japonaise, de Hatsune Miku, de LINE FRIENDS et d'autres personnages populaires dans le monde entier à l'hôtel Villa Fontaine Premier/Grand Haneda Airport. Il s'agit du plus grand hôtel d'aéroport du Japon, avec 1 717 chambres, directement relié au terminal 3 de l'aéroport de Haneda (aéroport international de Tokyo).

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202403148023?p=images

L'hôtel a réservé et spécialement conçu une centaine de chambres à l'effigie de personnages populaires du Japon et d'ailleurs, afin d'augmenter la valeur du séjour à l'hôtel. La société espère que les clients apprécieront leurs expériences uniques à proximité de l'aéroport de Haneda, le plus grand aéroport du Japon, qui souhaite devenir un pays orienté vers le tourisme.

Site Web officiel : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403148023-O1-5q8131VY.pdf

Sumitomo Fudosan Villa Fontaine collabore avec les compagnies aériennes et les personnages suivants dans le cadre du projet :

- Hatsune Miku

Les six personnages Piapro, Hatsune Miku, chanteuse virtuelle mondialement connue, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, MEIKO et KAITO, participeront au projet. Il s'agit de la première collaboration des six personnages Piapro avec un hôtel.

- Japan Airlines

Un nombre record de 24 chambres est prévu pour la collaboration avec JAL, soit le même nombre que les destinations des vols internationaux de la compagnie au départ de Haneda. JAL a commencé à assurer un service international en proposant des vols sur la ligne Haneda-Honolulu-San Francisco.

- Projet artistique Kanosei du groupe TOPPAN (« kanosei » signifie « possibilités » en japonais)

Il s'agit d'un projet lancé par le groupe TOPPAN, une grande imprimerie japonaise, pour promouvoir des œuvres créées par des artistes handicapés sur le thème des « possibilités et talents infinis ». Une partie des frais d'hébergement payés par les personnes séjournant dans les chambres d'hôtel réservées à ce projet est reversée à la Borderless Art Organization et aux artistes handicapés pour soutenir leurs activités.

- KOKUYO

KOKUYODOORS, un magasin exploité par la grande société japonaise de papeterie KOKUYO, a supervisé la conception et l'aménagement des chambres. C'est la première fois qu'un hôtel collabore de la sorte avec la société de papeterie.

- LINE FRIENDS

Certaines chambres sont destinées à une collaboration avec « LINE FRIENDS ». Des couleurs douces et des touches japonaises se retrouvent dans le design unique des chambres, que l'on ne peut voir que dans cet hôtel.

- Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

Les chambres ont pour thème Love Live! Nijigasaki High School Idol Club, l'une des œuvres de la série « Love Live! » d'un projet multimédia japonais.

- Sirotan

Les chambres de cette collaboration sont décorées à l'image de « Sirotan », un adorable personnage représentant un phoque, créé par Creative Yoko Co, Ltd. Les clients peuvent apprécier la culture pop japonaise tout en séjournant avec Sirotan.

À propos de l'hôtel Villa Fontaine Premier/Grand Haneda Airport

Cet hôtel relié au terminal 3 de l'aéroport d'Haneda est pratique pour les clients qui y séjournent avant et après leur arrivée ou leur départ. L'hôtel couvre un large éventail de besoins, non seulement pour les affaires mais aussi pour les loisirs. Il propose un petit déjeuner pour les lève-tôt au Grand Aile, ouvert de 6 h à 1 h.

À propos de HANEDA AIRPORT GARDEN

Ce complexe commercial comprend le plus grand (*) hôtel d'aéroport du Japon avec 1 717 chambres, des boutiques et des restaurants, un spa onsen, des salles d'événements et un terminal de bus.

(*) Le nombre de chambres est le plus important de tous les hôtels d'aéroport du Japon, selon une étude réalisée par JTB Tourism Research & Consulting Co. en septembre 2022.