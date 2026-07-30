L'IA inquiète moins de 7 % des professionnels en offshoring

Une étude Sourcefit menée auprès de près de 2 000 collaborateurs travaillant pour des clients internationaux, sur plus de 50 métiers et 20 secteurs, montre que le personnel voit l'IA comme un levier de productivité plutôt qu'une menace pour l'emploi.

MANILLE, Philippines, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Selon une étude Sourcefit conduite auprès d'environ 2 000 salariés répartis dans quatre pays et intégrés à des équipes dédiées à des clients, moins de 7 % d'entre eux redoutent un impact négatif de l'intelligence artificielle sur leur emploi. À l'inverse, 68 % constatent des gains de productivité liés à l'IA, et la majorité des répondants estiment que ces outils viendront enrichir leur travail plutôt que s'y substituer.

Ce que révèle l'enquête :

Une adoption massive : 52 % des professionnels utilisent l'IA quotidiennement ou plusieurs fois par semaine ; 74 % y ont recours au moins ponctuellement.

Des gains de productivité tangibles : 68 % des salariés rapportent une amélioration notable, principalement dans la rédaction et la documentation (36 %), la recherche et l'analyse (30 %), et le service client (14 %).

Une demande d'outils, pas de réticence : le principal frein reste l'accès limité aux outils (30 %), devant les inquiétudes de sécurité (20 %).

Une confiance élevée : 66 % des collaborateurs se disent à l'aise avec un usage quotidien de l'IA, contre seulement 3 % exprimant une gêne.

Un rôle perçu comme complémentaire : 41 % pensent que l'IA soutiendra leur métier sans le transformer radicalement ; seuls 7 % anticipent une réduction de leurs tâches.

Andy Schachtel, fondateur et directeur général de Sourcefit, souligne que les équipes offshore maîtrisant l'IA gagnent en performance et en assurance. Selon lui, l'accès partagé aux mêmes outils d'IA entre équipes centrales et délocalisées réduit l'écart de qualité — l'IA agissant comme un facteur d'égalisation des compétences plutôt qu'un facteur de substitution, renforçant ainsi la compétitivité des équipes offshore.

Méthodologie

L'enquête s'est déroulée entre février et juillet 2026 sur l'ensemble des sites Sourcefit (Philippines, Afrique du Sud, République dominicaine, Madagascar). Huit questions couvraient la fréquence d'usage, les applications concrètes, l'impact sur la productivité, les perspectives de carrière, le niveau de confiance, les freins à l'adoption et les évolutions attendues des postes. Les résultats principaux s'appuient sur 1 860 réponses de salariés intégrés aux équipes clients.

À propos de Sourcefit

Sourcefit est une société mondiale d'externalisation employant plus de 2 000 collaborateurs aux Philippines, en Afrique du Sud, en République dominicaine, à Madagascar et en Irlande du Nord, proposant des modèles de staffing, d'employeur officiel, de services gérés et hybrides. Certifiée ISO 27001, PCI DSS, conforme HIPAA et RGPD, avec attestation SOC 2, l'entreprise a obtenu la certification Great Place to Work (2025) et le Stevie Award d'or 2026 pour l'innovation en IA.

Contact médias : Abigail Jacobs — [email protected]