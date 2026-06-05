Sourcefit nommé lauréat de la catégorie Intelligence artificielle aux Fortress Cybersecurity Awards 2026

Alors que les entreprises débattent de la gouvernance de l'IA, un BPO mondial l'utilise déjà en production

MANILLE, Philippines, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sourcefit, un BPO mondial opérant aux Philippines, en Afrique du Sud, en République dominicaine, à Madagascar, en Arménie et au Royaume-Uni, a été nommé vainqueur dans la catégorie Intelligence artificielle aux Fortress Cybersecurity Awards 2026.

Cette reconnaissance intervient dix semaines avant que la loi européenne sur l'IA n'entre pleinement en vigueur le 2 août 2026, date à laquelle les organisations déployant l'IA dans les secteurs réglementés en Europe devront faire face à une remise en question. Ils devront faire preuve d'auditabilité, de supervision humaine et de contrôles vérifiables de l'accès aux données. La plupart des entreprises ne seront pas prêtes. L'architecture de Sourcefit répond aujourd'hui à ces exigences.

Une étude de Gartner datant de mai 2026 révèle que 40 % des entreprises rétrograderont ou déclasseront des agents d'IA autonomes d'ici 2027 en raison de lacunes de gouvernance identifiées uniquement après des incidents de production.

Sourcefit a construit une plateforme de gouvernance de l'IA où l'accès non autorisé aux données est structurellement impossible. Les contrôles ne sont pas un cadre politique placé au-dessus du système ; ils sont appliqués au niveau de la base de données et des informations d'identification avant qu'un agent ne puisse agir. Les agents ne peuvent récupérer que les lignes auxquelles ils sont explicitement autorisés à accéder au niveau du moteur de base de données. Cette distinction, entre une gouvernance de l'IA basée sur des politiques et une gouvernance de l'IA renforcée par l'infrastructure, fait de l'injection rapide un vecteur d'attaque viable, une catégorie d'attaque contre laquelle la plupart des déploiements d'IA dans les entreprises ne peuvent pas se défendre.

Sourcefit fait fonctionner l'IA de production en traitant les données sensibles des clients dans les domaines de la santé, de la finance, de l'assurance et de la technologie sans qu'il y ait de violation, de retour en arrière ou de défaillance de la gouvernance. Les agents interviennent dans plus de 30 compétences opérationnelles, chaque action étant enregistrée en permanence. La gouvernance à ce niveau a permis de réduire de plus de 95 % le temps nécessaire aux interrogations sur les pare-feu et à la validation de la conformité.

« Le problème de la gouvernance de l'IA en entreprise ne fait que se complexifier. Alors que les organisations déploient des agents dans des environnements de plus en plus sensibles, l'infrastructure qui les soutient doit suivre. C'est ce sur quoi Sourcefit s'est concentré »

- Andy Schachtel, CEO, Sourcefit

Construite par l'équipe technologique interne de Sourcefit, la plateforme est conforme à la norme ISO/IEC 42001 relative à la gestion responsable de l'IA. Les clients de Sourcefit travaillent déjà sur l'architecture que d'autres devront rétrofiter.

À propos de Sourcefit

Sourcefit est une société d'externalisation mondiale qui opère aux Philippines, en Afrique du Sud, en République dominicaine, à Madagascar, en Arménie et au Royaume-Uni. Les entreprises clientes des secteurs de la santé, de la finance, de l'assurance et de la technologie s'associent à Sourcefit pour une externalisation gouvernée par l'IA, où la conformité est intégrée à l'infrastructure, et non superposée. Pour en savoir plus, consultez le site sourcefit.com.

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