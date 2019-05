LifeScan signe an accord avec Sanvita Medical pour commercialiser et distribuer des appareils de contrôle glycémique continu (CGC)

Les deux sociétés spécialisées dans les appareils pour le diabète comptent lancer les systèmes CGC début 2020

MALVERN, Pennsylvanie, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- LifeScan, un leader mondial en contrôle glycémique et fabricant de la marque emblématique OneTouch®, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord exclusif avec Sanvita Medical, LLC, visant à commercialiser des capteurs de contrôle glycémique continu (CGC). Sanvita Medical est une filiale de Nova Biomedical Corporation, un leader mondial axé sur la précision et la fiabilité en matière d'analyseurs de tests sanguins de technologie avancée et de contrôle glycémique continu.

Grâce à cette collaboration, les sociétés comptent lancer les systèmes CGC en Amérique du Nord et dans des pays sélectionnés d'Europe dès le milieu de l'année prochaine et puis de les déployer sur d'autres marchés dans le monde. Les nouveaux produits CGC seront intégrés au portefeuille numérique OneTouch Reveal® de LifeScan, y compris l'application OneTouch Reveal®.

« Les besoins non satisfaits en termes de gestion du diabète sont énormes et, en tant que leader mondial dans le secteur des soins du diabète, nous sommes ravis de collaborer avec Sanvita pour aider les patients à satisfaire ce besoin avec des technologies CGC spécifiquement conçues en tenant compte de leurs inquiétudes et de leurs objectifs », déclare Valerie Asbury, présidente-directrice générale de LifeScan. « C'est pour LifeScan une extension naturelle de sa vision qui est de créer un monde sans limites pour les diabétiques et un renforcement de son engagement inébranlable envers les soins du diabète. »

En tant que leader mondial en matière de contrôle glycémique et de fabrication de bandelettes de test, l'ajout de CGC au portefeuille de produits de LifeScan cadre avec les plans d'expansion et de croissance de la société. La société fabrique depuis longtemps des systèmes de contrôle glycémique définis par leur simplicité, leur précision et leur fiabilité, y compris des glucomètres, des bandelettes de test, des lancettes, des systèmes de points d'intervention et des solutions numériques intégrées. « Nous serons bientôt à même d'offrir le spectre de solutions de contrôle du diabète—de nos systèmes de contrôle glycémique et nos produits numériques aux technologies CGC avec Sanvita, » a ajouté Mme Asbury.

À propos de LifeScan

Soucieux de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan est l'un des leaders mondiaux du contrôle glycémique. En effet, plus de 20 millions de personnes dans le monde comptent sur les produits de la marque OneTouch pour les aider à gérer leur diabète. Depuis plus de 35 ans, LifeScan fait preuve d'un engagement indéfectible pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en développant des produits simples, précis et fiables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LifeScan.com et www.OneTouch.com.

