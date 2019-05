LifeScan stipula un accordo con Sanvita Medical per mettere in commercio e distribuire dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)

Le due aziende produttrici di dispositivi per il diabete intendono lanciare sistemi CGM a partire dal 2020

MALVERN, Pennsylvania, 21 maggio 2019 /PRNewswire/ -- LifeScan, un leader mondiale nel monitoraggio della glicemia e produttore del classico brand OneTouch®, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo esclusivo con Sanvita Medical, LLC, per la messa in commercio di sensori per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Sanvita Medical è una sussidiaria di Nova Biomedical Corporation, un leader mondiale incentrato sull'accuratezza e l'affidabilità di analizzatori per gli esami del sangue e il monitoraggio della glicemia dalla tecnologia avanzata.

Attraverso questa collaborazione le aziende intendono lanciare sistemi CGM in Nord America e in paesi europei selezionati già a partire dalla metà del prossimo anno, per poi espandersi in altri mercati in tutto il mondo. I nuovi prodotti CGM si integreranno con il portafoglio digitale OneTouch Reveal® di LifeScan, che include l'app OneTouch Reveal®.

Vi è un'enorme domanda insoddisfatta nella gestione del diabete e in quanto leader mondiale nelle cure per il diabete siamo entusiasti di collaborare con Sanvita per aiutare i pazienti ad affrontare tale necessità con tecnologie CGM progettate specificamente con in mente le loro preoccupazioni e i loro obiettivi", ha affermato Valerie Asbury, Presidente e AD di LifeScan. "Per LifeScan si tratta di un ampliamento naturale della nostra visione che intende creare un mondo senza limiti per le persone diabetiche e rafforza il nostro immutabile impegno nei confronti delle cure per il diabete".

In quanto leader mondiale nel monitoraggio della glicemia e nella produzione di strisce di test, l'aggiunta di CGM al portafoglio di prodotti di LifeScan è parte dei piani di espansione e crescita dell'azienda. L'azienda ha una lunga storia nella produzione e messa in commercio di sistemi di monitoraggio della glicemia definiti da semplicità, accuratezza e fiducia, fra cui misuratori di glicemia, strisce di test, lancette, sistemi per utilizzo clinico e soluzioni digitali integrate. "Presto saremo in grado di offrire l'intero spettro di soluzioni di monitoraggio per il diabete, dai nostri sistemi di monitoraggio della glicemia ai nostri prodotti digitali, fino alle tecnologie CGM in collaborazione con Sanvita", ha affermato Asbury.

Informazioni su LifeScan

Con la visione di creare un mondo senza limiti per le persone diabetiche, LifeScan è un leader mondiale nel monitoraggio della glicemia: in tutto il mondo, più di 20 milioni di persone dipendono dai prodotti a marchio OneTouch per la gestione del proprio diabete. Da più di 35 anni LifeScan ha dimostrato un impegno immutabile al miglioramento della qualità di vita delle persone diabetiche sviluppando prodotti definiti da semplicità, accuratezza e fiducia. Per ulteriori informazioni, visitare www.LifeScan.com e www.OneTouch.com.

