L'index de l'égalité hommes-femmes de la société Visable International atteint un score de 86/100, un score supérieur à la moyenne française

PARIS, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a récemment publié l'indice agrégé d'égalité de genre. La moyenne européenne atteint désormais 68,6 points (sur 100) et la moyenne française 75,1. Visable International, filiale française de Visable qui emploie 104 personnes à Levallois en février 2023, obtient un score de 86 sur 100.

L'indice de l'égalité de genre de Visable International montre que les chiffres sont équilibrés. Statistiquement, en mars 2023, Visable International comptait plus de femmes que d'hommes. Concernant le statut professionnel, on compte 38 femmes parmi les agents de maîtrise et les cadres, contre 36 côté masculin ; des chiffres très encourageants.

Le nom de l'entreprise - Visable - associe les termes anglais "visible" et "enable" (permettre/favoriser), ce que représente l'entreprise : la visibilité et les opportunités autant pour les clients que pour les employés.

Le guide de la parité commandé par Marlène Schiappa à destination des TPE/PME intitulé « Égalité femmes-hommes. Mon entreprise s'engage », vise à lever les stéréotypes auprès des dirigeants, mais aussi à inculquer les bonnes pratiques pour respecter l'égalité des sexes au sein des entreprises. Recrutements indépendants du genre, égalité dans l'exercice des missions, dans l'accès à la formation professionnelle et à la promotion interne, équilibre des temps de vie entre activité professionnelle et vie privée, sont autant d'actions déjà mises en place par Visable au sein de l'entreprise. L'index de l'égalité hommes-femmes de 86/100 de Visable International reflète la volonté de l'entreprise de lutter contre les stéréotypes.

Selon les objectifs de l'ONU, l'égalité hommes-femmes n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi un fondement nécessaire à un monde pacifique, prospère et durable. Des progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais l'égalité hommes-femmes à travers le monde ne sera pas atteinte en 2030. Sandra Yönter, Directrice Générale de Visable International, estime qu'il est de sa responsabilité de dirigeante de veiller à l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, car l'égalité des sexes repose sur un fragile équilibre, et de citer Simone de Beauvoir : "N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant"."

Par ailleurs, Sandra Yönter est certaine que "la diversité sur le lieu de travail est un avantage incroyablement important. Une main-d'œuvre diversifiée est très bénéfique pour accroître la créativité et l'innovation en entreprise car lorsque chaque individu envisage les situations et les problèmes sous des angles différents et propose des solutions complémentaires, la collaboration peut déboucher sur des idées nouvelles et innovantes."

Elle-même membre de l'équipe de direction de Visable, Sandra Yönter est consciente des obstacles qui peuvent encore empêcher les femmes d'accéder à des postes de direction. Pour avoir plus d'influence et d'impact sur le lieu de travail, elle conseille aux femmes de révéler leur style de leadership authentique et de permettre à leurs collègues de faire de même. La résilience est essentielle pour surmonter l'adversité, qui est inévitable tout au long d'une carrière. Plutôt que de se concentrer sur leurs faiblesses, elle recommande aux femmes de cultiver leurs points forts pour exceller dans leur rôle.

À propos de Visable

Visable aide les PME industrielles à rendre leurs produits et services accessibles aux acheteurs à l'échelle internationale. En combinant ses propres plateformes B2B et des services de marketing en ligne tels que Google Ads et le retargeting, l'entreprise offre un portefeuille numérique diversifié pour augmenter la portée sur Internet.

Parmi les plateformes exploitées par Visable GmbH, on trouve wlw ("Wer liefert was"), aujourd'hui la plateforme B2B leader dans la région germanophone, ainsi que la plateforme B2B européenne EUROPAGES, sur lessquelle sont enregistrées environ trois millions d'entreprises. Ensemble, ces plateformes touchent chaque mois plus de 3 millions d'acheteurs B2B à la recherche d'informations détaillées sur les entreprises et les produits.

Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des possibilités supplémentaires d'accroître leur portée sur Internet.

L'entreprise Visable a été créée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B et emploie aujourd'hui environ 480 personnes sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. En tant que toit commun pour les marques wlw et EUROPAGES, Visable développe continuellement ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

