RAPHAEL ERMINI NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - SALES DE VISABLE INTERNATIONAL

PARIS, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Visable International , filiale française de Visable, leader européen des solutions B2B en ligne dont europages, annonce aujourd'hui la nomination de Raphael ERMINI au poste de Directeur Général Adjoint – Sales.

Cette décision stratégique intervient dans le cadre de l'accélération du développement international de l'entreprise, stimulée par l'investissement récent d'Alibaba.com et les ambitions de croissance à trois chiffres dans les trois prochaines années.

Raphael Ermini announced promotion

Le parcours de Raphael ERMINI au sein de Visable joue un rôle important dans cette croissance. En 2019, il rejoint europages en tant que Directeur des ventes. Il y améliore l'approche commerciale, revitalise le plan de commissionnement et intègre des outils de pointe pour une efficacité accrue. En 2020, il est nommé Directeur des ventes internationales chez Visable, où il dirige le développement dynamique du marché européen et supervise l'expansion de l'équipe de vente de 10 à 60 membres, entraînant une multiplication par 8 du chiffre d'affaires de cette filiale qui se concentre sur le marché européen non germanophone.

Dans le cadre de sa nouvelle fonction de Directeur Général Adjoint - Sales chez Visable, Raphael Ermini est chargé de la gestion de l'expansion internationale de l'entreprise. Pour accompagner cette expansion, des investissements sont prévus, notamment l'ouverture de nouveaux bureaux italiens et espagnols et le recrutement de 70 commerciaux au cours des prochains mois dans des pays tels que l'Italie, l'Espagne, la France, la Pologne, les Pays-Bas, la Turquie et le reste de l'Europe.

Cette démarche s'inscrit dans croissance du chiffre d'affaires global de Visable en dehors de la région germanophone (DACH) et celle de ses activités à l'échelle mondiale. Aussi, la récente collaboration avec Alibaba renforce la position clé de Visable, offrant une perspective de croissance économique prometteuse, particulièrement pour les PME européennes actuellement confrontées à des défis liés à l'inflation.

Contact presse

Sandra Yönter

Vice Présidente Marketing & Directrice Générale Visable International

157 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Email : [email protected]

Téléphone : +49 162 2000741 / +33 6 21 62 34 98

À propos de Visable

Visable aide les PME industrielles à rendre leurs produits et services accessibles aux acheteurs internationaux. En combinant ses propres plateformes B2B et des services de marketing en ligne tels que Google Ads et le retargeting, l'entreprise offre un portefeuille numérique diversifié pour augmenter la portée sur Internet, spécialement adapté aux clients commerciaux.

Parmi les plateformes exploitées par Visable GmbH, on trouve wlw ("Wer liefert was"), aujourd'hui la plateforme B2B leader dans la région D-A-CH, ainsi que la plateforme B2B européenne EUROPAGES, sur laquelle sont enregistrées environ 3 millions d'entreprises. Ensemble, ces plateformes touchent chaque mois plus de 4 millions d'acheteurs B2B à la recherche d'informations détaillées sur les entreprises et les produits. Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des possibilités supplémentaires d'accroître leur portée sur Internet.

L'entreprise Visable a été créée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B et emploie aujourd'hui environ 480 personnes sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. En tant que toit commun pour les marques wlw et EUROPAGES, Visable développe continuellement ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2293635/Visable_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2206645/4439949/Logo_Visable.jpg