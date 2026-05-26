L'initiative qui est sur le point d'être présentée est développée dans le cadre d'Erasmus+

350 élèves en Espagne, en France, au Portugal et en Grèce participent au projet SchoolFan pour lutter contre la désinformation climatique dans les salles de classe.

Ce projet marque l'aboutissement de deux années de travail ayant permis de créer un modèle pionnier de science citoyenne destiné à protéger les jeunes Européens face à la désinformation sur le changement climatique.

MADRID, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lutter contre la désinformation liée au changement climatique dans les salles de classe. Tel est l'objectif du projet international SchoolFan (Schools against Fake News for a Cooler Future), une initiative européenne qui entre désormais dans sa phase finale après deux années de travail coordonné entre le Portugal, l'Espagne, la France et la Grèce.

Développé dans le cadre du programme Erasmus+, plus précisément au sein des projets de coopération éducative (KA2), le projet présentera ses résultats définitifs le 18 juin. Cette initiative a permis de concevoir un modèle pionnier de science citoyenne destiné à aider les jeunes Européens à identifier et combattre la désinformation climatique.

Depuis son lancement, SchoolFan réunit une équipe multidisciplinaire composée de 30 enseignants, chercheurs et spécialistes de la communication issus de plusieurs institutions européennes : l'Université d'Aveiro et la Nouvelle Université de Lisbonne (Portugal), l'Université Rey Juan Carlos et l'Université Complutense de Madrid (Espagne), le Cercle FSER (France) ainsi que l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes (Grèce).

Le projet combine des expertises en enseignement des sciences expérimentales, pédagogie, journalisme et communication institutionnelle afin de développer une approche transversale et rigoureuse de la lutte contre les fausses informations liées au climat.

Depuis la réunion de lancement organisée en avril 2024, plusieurs étapes clés ont été franchies. Les équipes ont réalisé une cartographie des programmes scolaires afin d'identifier les meilleures opportunités d'intégration de l'éducation aux médias et de l'éducation climatique dans les cursus. Des ressources pédagogiques innovantes ont ensuite été développées pour les établissements secondaires.

Parallèlement, plus de 90 enseignants des quatre pays participants ont bénéficié d'une formation spécialisée achevée en janvier 2026. Cette formation leur a permis d'acquérir des outils pour identifier, analyser et déconstruire les contenus trompeurs sur le changement climatique.

Le projet a également donné naissance à plusieurs ressources numériques destinées à encourager les élèves à développer leur esprit critique face aux contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Entre janvier et mars 2026, SchoolFan a été mis en œuvre dans 32 classes du secondaire réparties dans les quatre pays partenaires, avec la participation directe de 350 élèves. Dans ce cadre, les élèves ont agi comme vérificateurs de faits en analysant des contenus climatiques publiés sur TikTok, YouTube et Instagram selon des méthodologies inspirées des recommandations internationales de fact-checking.

Plusieurs élèves ont également lancé leurs propres actions de sensibilisation dans leurs établissements afin d'aider leurs camarades à mieux repérer les informations trompeuses, amplifiant ainsi l'impact du projet.

Les résultats de SchoolFan permettront à la communauté éducative européenne de disposer, dès la fin du mois de juin, d'un modèle reproductible facilitant l'adoption de bonnes pratiques en matière d'éducation aux médias et d'éducation climatique.

« Ce projet est essentiel car il montre comment l'éducation peut donner aux enseignants les moyens de former les élèves et de leur fournir des outils pour identifier et combattre la désinformation sur le changement climatique », souligne Héloïse D. Dufour, directrice du Cercle FSER.