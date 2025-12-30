L'intégration de Microsoft Teams dans Dstny accélère l'adoption de la plateforme et facilite 445 millions d'appels en 2025

Porté par des entreprises qui privilégient les communications mobiles, le recours aux solutions UCaaS (services de communications unifiées) entièrement gérées augmente de 75 % en glissement annuel

BRUXELLES, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dstny a annoncé aujourd'hui avoir facilité 445 millions d'appels en 2025 via son logiciel intermédiaire Call2Teams pour Microsoft Teams, signalant ainsi l'envergure et la fiabilité de sa plateforme de communication d'entreprise.

L'entreprise a également enregistré une forte progression de ses services gérés. Les utilisateurs de services UCaaS hébergés ont augmenté de 10 % en glissement annuel, tandis que les UCaaS entièrement gérés ont progressé de 75 %, illustrant la demande d'outils de communication souples et faciles à utiliser.

Dstny Call2Teams pour l’intégration de Microsoft Teams

Ces jalons viennent étayer la position de Dstny dans le rapport Frost Radar de Frost & Sullivan, qui salue la priorité accordée par l'entreprise à l'innovation et à une approche centrée sur le client.

« Les près d'un demi-milliard d'appels Teams passés via notre plateforme montrent chaque jour la confiance de nos clients », a déclaré Christian Hed, responsable de la marque et de la communication chez Dstny. « Les entreprises veulent simplement que la communication fonctionne, où que soient leurs équipes. »

À propos de Dstny

Dstny permet au travail hybride de fonctionner réellement en simplifiant les communications professionnelles, sans aucune limite : appareils, sites, équipes et applications. Nos solutions combinent architecture centrée sur l'environnement mobile et technologie brevetée afin d'intégrer en toute fluidité la voix, la vidéo et la messagerie dans les outils stratégiques pour l'entreprise.

Grâce à notre plateforme fondée sur l'IA et à l'intégration de la référence mondiale, Microsoft Teams, nous aidons plus de 4 millions d'utilisateurs sur plus de 80 marchés à rester connectés facilement avec leurs collègues et leurs clients, où qu'ils travaillent.

Basée à Bruxelles, l'entreprise Dstny emploie plus de 1 000 personnes dans sept pays européens.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dstny.com .

Relations avec les médias :

Christian Hed, responsable de la marque et de la communication

([email protected])

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849663/Dstny_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2849662/Dstny_Logo.jpg