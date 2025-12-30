Dstny Microsoft Teams-integratie vergemakkelijkt 445 miljoen oproepen in 2025 terwijl de adoptie als platform versnelt

Volledig beheerde UCaaS-adoptie stijgt met 75% op jaarbasis naarmate bedrijven zich richten op mobile-firstcommunicatie

BRUSSEL, 30 december 2025 /PRNewswire/ -- Dstny heeft vandaag aangekondigd dat het in 2025 445 miljoen oproepen heeft vergemakkelijkt via zijn Call2Teams-middleware voor Microsoft Teams. Dit toont de schaal en betrouwbaarheid van zijn zakelijke communicatieplatform aan.

Het bedrijf zag ook een sterke stijging in zijn beheerde diensten. De hosted UCaaS-gebruikers groeiden met 10% tegenover vorig jaar, terwijl volledig beheerde UCaaS met 75% steeg, wat de vraag naar flexibele, probleemloze communicatiemiddelen weerspiegelt.

Deze mijlpalen versterken de positie van Dstny op de Frost & Sullivan Frost Radar, die de focus van het bedrijf op innovatie en klantgerichte benadering erkent.

"Bijna een half miljard Teams-oproepen via ons platform laten het vertrouwen zien dat klanten elke dag in ons stellen", zei Christian Hed, Head of Brand & Communications bij Dstny. "Bedrijven willen communicatie die eenvoudig werkt, waar hun teams ook zijn".

Over Dstny

Dstny zorgt ervoor dat hybride werkzaamheden daadwerkelijk werken door zakelijke communicatie over alle grenzen heen te vereenvoudigen: apparaten, locaties, teams en applicaties. Onze oplossingen combineren mobile-first architectuur met gepatenteerde technologie om spraak, video en berichten naadloos te integreren in bedrijfskritische tools.

Via ons AI-platform en de wereldwijd toonaangevende Microsoft Teams-integratie geven we meer dan 4 miljoen gebruikers in meer dan 80 markten de mogelijkheid om moeiteloos verbinding te maken met collega's en klanten, ongeacht waar ze werken.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en heeft meer dan duizend werknemers in zeven Europese landen.

Meer informatie op www.dstny.com.

