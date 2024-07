Lipton Ice Tea et Cruel Pancake, une collaboration rafraîchissante aux codes 90's : "That Summer Feeling"

PARIS, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lipton Ice Tea, l'iconique thé glacé, et Cruel Pancake, marque montante de streetwear fondée par Hugo Philip, annoncent une collaboration inédite fusionnant leurs univers et valeurs communes en créant une collection exclusive de 25 pièces pop et colorées !

Pour la première fois, Lipton Ice Tea, s'associe à l'univers de la mode. La marque numéro 1 de thé glacé au monde a donc saisi l'opportunité de s'associer aux côtés du directeur artistique de Cruel Pancake, Hugo Philip.

That Summer Feeling Cruel Pancake Logo

Victoire Binet, directrice marketing Lipton Ice Tea, s'enthousiasme : « Cette collaboration avec Cruel Pancake marque à la fois un tournant et une continuité : Lipton Ice Tea, c'est du soleil en bouteille, des couleurs acidulées et une communauté fidèle. Nous rêvions d'une collaboration avec Cruel Pancake car l'ADN de nos deux marques se lie organiquement. Lipton est une marque qui a du soleil à partager ce qui résonne parfaitement avec le mantra de Cruel Pancake « Give this World good energy ». C'est tout naturellement que cette collaboration est née.

« That Summer Feeling » - Une collection inédite en édition limitée

Cette collaboration signe le retour aux années 90, la nostalgie de toute une génération qui a grandi avec une canette de Lipton Ice Tea dans son frigo. Pour incarner cette rencontre inspirante, Cruel Pancake a designé des pièces aux codes vintage : vestes Harrington, shorts, bandanas, visières, serviettes et sacs de plage composent en partie cette collection. Hugo Philip a mis un point d'honneur à offrir des produits de haute qualité. « Nous avons travaillé intensément sur cette collection pour garantir des détails soignés et un 'fit' parfait. Cette première collaboration nous a permis de pleinement exprimer notre créativité, d'y injecter notre énergie et notre petite touche singulière », explique-t-il.

Une campagne photos aux teintes méditerranéennes

Pour mettre en lumière cette campagne, les deux marques ont choisi le mannequin de 92 ans "The Spanish King" pour poser aux côtés de la Gen Z. C'est sous l'œil créatif du photographe Ludovic Zuili, connu pour son style empreint de nostalgie, que la campagne "That Summer Feeling" s'impose.

Hugo ajoute : « La proposition créative de cette collaboration incite à sortir du conventionnel, du trop peu, du timide, et invite haut et fort à s'affirmer en portant des pièces fortes aux couleurs vives tout l'été. »

Pop-up "Thirsty" : Mood SOF ('South of France') du bon son & des 'cool kids energy'

Pour concrétiser leur collaboration, les deux marques créent "Thirsty", un pop-up unique qui se tiendra le 13 juillet prochain à Paris au 3 rue Molière dans le 1er arrondissement. De 10h à 18h, le grand public aura la possibilité de gagner les pièces exclusives de la collection et de découvrir les photos de la campagne autour de donuts glacés et boissons signatures Lipton Ice Tea.

Pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, les marques offrent la possibilité de gagner quelques pièces en édition très limitée grâce à un jeu en ligne les 5, 6 et 7 juillet. Vous trouverez le lien sur la page Instagram de Cruel Pancake.

Ne manquez pas le lancement de "That Summer Feeling" le 13 juillet à Paris !

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Florence Obermayer

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2455010/Lipton_Ice_Tea.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455011/4797681/LIPTON_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455012/4797682/CRUEL_PANCAKE_Logo.jpg