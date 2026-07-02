Liquid I.V.™ poursuit son expansion en Europe, contribuant ainsi à l'essor mondial des boissons hydratantes en poudre

Liquid I.V.™ renforce sa position de leader au Royaume-Uni sur le marché des boissons hydratantes en poudre grâce à des lancements en Espagne, en Allemagne, en France, en Suède et en Islande.

Cette expansion s'inscrit dans la croissance continue de Liquid I.V.™ sur 15 marchés à l'échelle mondiale, appuyée par un vaste programme scientifique, qui viennent étayer l'innovation fondée sur la science de la marque.

LONDRES, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Liquid I.V.™, la marque n° 1 de boissons hydratantes en poudre aux États-Unis1 , a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de son expansion européenne avec des lancements en Espagne, en Allemagne, en France, en Suède et en Islande, venant ainsi renforcer sa présence déjà établie au Royaume-Uni et en Italie. Cette expansion permettra à davantage d'Européens de découvrir les mélanges pour boissons électrolytiques Liquid I.V.™, dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, et confirme la poursuite de la croissance de la marque, désormais présente sur 15 marchés à travers le monde.

Liquid I.V. - Press Image

Liquid I.V.™ est une marque d'hydratation fonctionnelle, fondée sur la science et axée sur le style de vie, qui a révolutionné le marché des boissons hydratantes en poudre aux États-Unis depuis son lancement en 2015. Au cours des trois dernières années, Liquid I.V.™ s'est rapidement développée sur 14 nouveaux marchés, y compris de récents marchés européens. Au Royaume-Uni, Liquid I.V.™ a été le principal moteur de croissance de la catégorie des boissons hydratantes en poudre au cours de l'année écoulée²

« L'expansion de Liquid I.V.™ à travers l'Europe marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour l'une des principales marques de boissons hydratantes en poudre », a déclaré Gaurav Raisinghani, PDG de Wellbeing Collective International chez Unilever. « Forts du dynamisme observé au Royaume-Uni, nous voyons là une opportunité majeure de proposer l'approche fondée sur la science de Liquid I.V.™ en matière d'hydratation optimisée3 à un plus grand nombre de consommateurs à travers l'Europe. Alors que les modes de vie de plus en plus actifs et nomades stimulent la demande de solutions de bien-être pratiques et efficaces, nous pensons que Liquid I.V.™ est particulièrement bien placé pour mener la prochaine phase de croissance dans le domaine de l'hydratation fonctionnelle. »

Liquid I.V.™ continue d'investir dans la science de l'hydratation afin de soutenir le développement de produits et l'innovation fondée sur la science dans un secteur du bien-être en pleine expansion. La marque se dote d'une solide base scientifique pour étayer ses produits et son portefeuille d'innovations. Cela inclut la recherche clinique sur ses dernières formulations Sugar-Free (en instance de brevet), conçues pour favoriser une hydratation efficace sans sucres.

« Les consommateurs font des choix réfléchis quant aux produits qu'ils achètent, en particulier dans le domaine du bien-être », a ajouté M. Raisinghani. « Liquid I.V.™ continue d'investir dans la science et la recherche clinique afin de développer des produits qui tiennent les promesses de notre marque : un goût exceptionnel et une hydratation optimisée3. Notre objectif est de contribuer à améliorer la qualité des solutions d'hydratation auxquelles les consommateurs peuvent faire confiance. »

Dans le cadre de son expansion européenne, la marque commercialisera les produits Liquid I.V.™ Hydration Multiplier® et Liquid I.V.™ Sugar-Free par l'intermédiaire de partenaires de distribution de premier plan, notamment Amazon et Costco. Les lancements en Espagne et en Allemagne seront assurés par Amazon ; en Espagne, le produit sera également disponible chez Costco. Par ailleurs, en France, en Suède et en Islande, les produits seront disponibles chez Costco.

Cette expansion marque une nouvelle étape dans l'ambition de Liquid I.V.™ de contribuer à façonner l'avenir de l'hydratation fonctionnelle à l'échelle mondiale : fondée sur la science, adaptée au contexte local et conçue pour répondre aux modes de vie actuels.

NOTES À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS :

Source des résultats aux États-Unis : Circana (IRI), sur la base du chiffre d'affaires en valeur, catégorie « Hydratation fonctionnelle – Poudres », marché total américain MULO+ avec produits conventionnels. MAT jusqu'au 07/09/25.

Source des résultats au Royaume-Uni : Données ePOS « Total Coverage » de NielsenIQ portant sur les 52 dernières semaines jusqu'au 05/02/2026 pour la catégorie des boissons hydratantes en poudre, incluant les supermarchés, les magasins de centre-ville, Amazon 1P et la catégorie des boissons hydratantes en poudre.

Note concernant l'hydratation renforcée : Les solutions de glucides et d'électrolytes accroissent l'absorption d'eau pendant l'exercice physique.

Parmi les produits disponibles figureront :

Costco Espagne (30 sticks)

Hydration Multiplier™ Saveur Fruit de la passion

Assortiment Sugar-Free (Saveur mangue-ananas et Saveur pêche blanche)

Espagne et Allemagne – Amazon (24 sticks)

Hydration Multiplier™ Saveur citron-citron vert

Hydration Multiplier™ Saveur fruit de la passion

Hydration Multiplier™ Saveur fraise

Hydration Multiplier™ Saveur fruits tropicaux

Sugar-Free Saveur pêche blanche

Sugar-Free Saveur mangue-ananas

Assortiment Hydration Multiplier™

Assortiment Sugar-Free

Marchés existants

États-Unis

Canada

Australie

Chine

Mexique

Inde

Brésil

Royaume-Uni

Italie

Nouveaux marchés / marchés à venir en 2026

Corée du Sud

Espagne

Allemagne

France

Suède

Islande

Visuels des produits et des emballages disponibles ici

À propos de Liquid I.V.™

Liquid I.V.™ est une entreprise spécialisée dans le bien-être, basée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes convaincus que l'hydratation est la base du bien-être ; c'est pourquoi nos produits sont conçus pour apporter une hydratation optimale et des bienfaits supplémentaires, le tout avec des saveurs délicieuses. Notre gamme propose des préparations pour boissons électrolytiques et au goût délicieux, conçues pour une meilleure hydratation*. En tant que marque animée par une mission, l'engagement social est au cœur même de l'ADN de Liquid I.V.™. À ce jour, nous avons fait don de plus de 71 millions de portions à des personnes dans le besoin à travers le monde.

Liquid I.V.™ consacre plus de 1 % de son chiffre d'affaires à notre programme « Impact », qui vise à soutenir l'accès à l'eau potable et l'aide à l'hydratation. Liquid I.V.™ octroie des subventions à des organisations qui œuvrent pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif : faire don de 150 millions de sticks Liquid I.V.™ au cours des 10 prochaines années.

Liquid I.V.™ est disponible en magasin chez Costco en Espagne, en France, en Suède et en Islande, ainsi qu'en ligne sur Amazon.es et Amazon.de. Pour en savoir plus, rendez-vous sur liquid-iv.eu et suivez Liquid I.V.™ sur Instagram :

@liquidiv

@liquidiv.de

@liquidives

@liquidiv.sweden

@liquidiv.iceland

1 Source des résultats aux États-Unis : Circana (IRI), sur la base du chiffre d'affaires en valeur, catégorie « Hydratation fonctionnelle – Poudres », marché total américain MULO+ avec produits conventionnels. MAT au 07/09/25.

2 Source des résultats au Royaume-Uni : Données ePOS NielsenIQ « Total Coverage » des 52 dernières semaines jusqu'au 05/02/2026 pour la catégorie des boissons hydratantes en poudre, incluant les supermarchés, les magasins de centre-ville et Amazon 1P. Catégorie des boissons hydratantes en poudre.

3 Note concernant l'hydratation renforcée : Les solutions de glucides et d'électrolytes accroissent l'absorption d'eau pendant l'exercice physique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2999874/Liquid_I_V_Image.jpg