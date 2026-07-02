Liquid I.V.™ expanderar i Europa och driver den globala tillväxten för vätskeersättning i pulverform

Liquid I.V.™ bygger vidare på sin position som ledande aktör inom vätskeersättning i pulverform i Storbritannien med lanseringar i Spanien, Tyskland, Frankrike, Sverige och Island.

Expansionen stödjer Liquid I.V.™:s fortsatta tillväxt till 15 marknader globalt, med ett växande program av som grund för varumärkets vetenskapsbaserade innovation.

LONDON, 2 juli, 2026 /PRNewswire/ -- Liquid I.V.™, det ledande varumärket inom vätskeersättning i pulverform i USA1, tillkännagav i dag nästa fas i sin europeiska expansion med lanseringar i Spanien, Tyskland, Frankrike, Sverige och Island, och bygger därmed vidare på sin befintliga närvaro i Storbritannien och Italien. Expansionen innebär att Liquid I.V.™:s vetenskapsbaserade elektrolytdryckspulver når fler européer och markerar varumärkets fortsatta tillväxt. Det finns nu på 15 marknader globalt.

Liquid I.V. - Press Image

Liquid I.V.™ är ett vetenskapsbaserat, livsstilsdrivet varumärke inom funktionell hydrering som har förändrat marknaden för vätskeersättning i pulverform i USA sedan lanseringen 2015. Under de senaste tre åren har Liquid I.V.™ snabbt expanderat till ytterligare 14 marknader, inklusive de nya europeiska marknaderna. I Storbritannien har Liquid I.V.™ varit den främsta tillväxtdrivaren inom kategorin vätskeersättning i pulverform under det senaste året.2

"Liquid I.V.™:s expansion i Europa markerar ett spännande nytt kapitel för ett av de ledande varumärkena inom vätskeersättning i pulverform", sade Gaurav Raisinghani, vd för Wellbeing Collective International på Unilever. "Efter den starka utvecklingen vi har sett i Storbritannien ser vi en betydande möjlighet att erbjuda Liquid I.V.™:s vetenskapsbaserade metod för förbättrad hydrering3 till fler konsumenter i Europa. I takt med att alltmer aktiva livsstilar på språng driver efterfrågan på praktiska och effektiva hälsolösningar tror vi att Liquid I.V.™ är unikt positionerat för att leda nästa tillväxtfas inom funktionell hydrering."

Liquid I.V.™ fortsätter att investera i hydreringens vetenskapliga grund för att stödja produktutveckling och vetenskapsbaserad innovation i en snabbt växande hälsokategori. Med bygger varumärket upp en robust evidensbas för sina produkter och sin innovationspipeline. Detta omfattar klinisk forskning om de senaste patentsökta Sugar-Free-formuleringarna, som är utformade för att stödja effektiv hydrering utan socker.

"Konsumenter gör medvetna val kring de produkter de använder, särskilt inom hälsa och välbefinnande", tillade Raisinghani. "Liquid I.V.™ fortsätter att investera i vetenskap och klinisk forskning för att utveckla produkter som lever upp till våra varumärkeslöften – god smak och förbättrad hydrering3. Vårt mål är att bidra till att höja standarden för hydreringslösningar som konsumenter kan lita på."

Som en del av sin europeiska expansion kommer varumärket att lansera både Liquid I.V.™ Hydration Multiplier® och Liquid I.V.™ Sugar-Free via ledande återförsäljarpartner, däribland Amazon och Costco. Lanseringarna i Spanien och Tyskland kommer att stödjas via Amazon, och i Spanien kommer produkterna även att finnas tillgängliga via Costco. Dessutom kommer produkterna att finnas tillgängliga via Costco i Frankrike, Sverige och Island.

Expansionen markerar nästa steg i Liquid I.V.™:s ambition att bidra till att forma framtiden för funktionell hydrering globalt: vetenskapsbaserad, lokalt relevant och byggd för hur människor lever i dag.

ANMÄRKNINGAR TILL REDAKTÖREN:

Källa för utvecklingen i USA: Circana (IRI), baserat på värdeförsäljning, Functional Hydration – Powders, Total US MULO+ with Conv. MAT till 09/07/25.

Källa för utvecklingen i Storbritannien: NielsenIQ Total Coverage ePOS Data, senaste 52 veckorna till och med 02/05/2026 för kategorin vätskeersättning i pulverform, inklusive Grocery, High Street, Amazon 1P, Powdered Hydration Category.

Ansvarsfriskrivning för förbättrad hydrering: Kolhydrat-elektrolytlösningar förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning.

Tillgängliga produkter kommer att omfatta:

Costco Spanien (30 sticks)

Hydration Multiplier™ Smak: passionsfrukt

Sugar-Free Variety Pack (Smak: mango-ananas och vit persika)

Spanien och Tyskland - Amazon (24 sticks)

Hydration Multiplier™ Smak: citron/lime

Hydration Multiplier Smak: passionsfrukt

Hydration Multiplier™ Smak: jordgubb

Hydration Multiplier™ Smak: tropiska frukter

Sugar-Free Smak: vit persika

Sugar-Free Smak: mango-ananas

Hydration Multiplier™ Variety Pack

Sugar-Free Variety Pack

Befintliga marknader

USA

Kanada

Australien

Kina

Mexiko

Indien

Brasilien

Storbritannien

Italien

Nya / kommande marknader under 2026

Sydkorea

Spanien

Tyskland

Frankrike

Sverige

Island

Produkt- och förpackningsbilder finns här

Om Liquid I.V.™

Liquid I.V.™ är ett wellnessföretag baserat i Los Angeles, Kalifornien. Vi anser att hydrering är grunden för välbefinnande, och därför är våra produkter utformade för att ge både hydrering och ytterligare fördelar med en utsökt smak. Produktserien består av välsmakande, elektrolytdryckspulver för förbättrad hydrering*. Som ett syftesdrivet varumärke är det en central del av Liquid I.V.™:s DNA att ge tillbaka. Hittills har vi donerat över 71 miljoner portioner till människor i behov runt om i världen.

Liquid I.V.™ bidrar med över 1 % av sina intäkter till vårt Impact-program, med fokus på tillgång till rent vatten och hydreringsbistånd. Liquid I.V.™ ger bidrag till organisationer som ökar tillgången till rent vatten. Vi står fast vid vårt mål att donera 150 miljoner Liquid I.V.™-sticks under de kommande 10 åren."

Liquid I.V.™ finns i butik hos Costco i Spanien, Frankrike, Sverige och Island samt online på Amazon.es och Amazon.de. Besök liquid-iv.eu och följ Liquid I.V.™ på Instagram för mer information:

@liquidiv

@liquidiv.de

@liquidives

@liquidiv.sweden

@liquidiv.iceland

1 Källa för utvecklingen i USA: Circana (IRI), baserat på värdeförsäljning, Functional Hydration – Powders, Total US MULO+ with Conv. MAT till 09/07/25.

2 Källa för utvecklingen i Storbritannien: NielsenIQ Total Coverage ePOS Data, senaste 52 veckorna till och med 02/05/2026 för kategorin vätskeersättning i pulverform, inklusive Grocery, High Street, Amazon 1P, Powdered Hydration Category.

3 Ansvarsfriskrivning för förbättrad hydrering: Kolhydrat-elektrolytlösningar förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999874/Liquid_I_V_Image.jpg