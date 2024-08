L'ITE HCMC 2024 VISE A ÉLEVER LE TOURISME DU VIETNAM EN MISANT SUR LA DURABILITE ET LA COLLABORATION

HO CHI MINH VILLE, Vietnam, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- La18e édition de l'International Travel Expo Ho Chi Minh City 2024 (ITE HCMC 2024), qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2024, promet d'offrir aux entreprises du secteur du voyage et de l'hôtellerie un accès inégalé à des idées de produits et à des modèles d'affaires novateurs pour être à la pointe des tendances toujours croissantes en matière de développement durable.

Aider les entreprises à exploiter le tourisme durable

La durabilité devenant un avantage concurrentiel essentiel, l'ITE HCMC 2024 a adopté le thème « Voyage durable - Créer l'avenir » pour souligner son importance.

« Le Vietnam offre de nombreuses opportunités pour le tourisme durable, mais doit relever des défis pour répondre aux critères internationaux de durabilité. L'ITE HCMC 2024 vise à fournir des informations pratiques et des solutions d'experts pour aider les entreprises » , a déclaré M. Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du département du tourisme de Ho Chi Minh-Ville.

Une série d'ateliers, de conférences et de forums de haut niveau verront la participation de représentants du gouvernement, du ministère de la culture, des sports et du tourisme, d'autorités touristiques régionales, d'agences de voyage internationales, d'opérateurs MICE, d'entreprises de voyage de luxe et de restaurants.

Une collaboration de premier plan et l'expansion du marché du tourisme international au Vietnam

M. Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du département du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré: « L'ITE HCMC 2024 offre une plateforme idéale pour que les entreprises du secteur du voyage et de l'hôtellerie se connectent, explorent et développent leurs partenariats. Cette approche collaborative s'aligne parfaitement sur l'objectif plus large du gouvernement vietnamien de transformer le tourisme en un secteur économique de premier plan, de faire progresser la croissance verte et de faire du pays une destination de premier choix.

L'ITE HCMC 2024 vise à développer le marché des visiteurs internationaux du Viêt Nam et à stimuler les recettes touristiques en renforçant la coopération mondiale. Avec plus de 500 exposants issus des marchés nationaux et internationaux, l'événement encouragera la collaboration entre les agences de tourisme, les entreprises et les prestataires de services.

Ho Chi Minh Ville joue un rôle crucial dans l'intégration du tourisme national, attirant près de 300 participants de 38 provinces vietnamiennes et suscitant l'intérêt international de pays et régions tels que la Corée du Sud, la Russie, le Japon, la Thaïlande, Taïwan (Chine), la Malaisie, le Cambodge, le Laos et le Myanmar.

La seule exposition au Vietnam dotée d'un programme d'accueil d'acheteurs internationaux

Le programme d'acheteurs hébergés de l'ITE HCMC est stratégiquement conçu pour attirer des chefs de produits spécialisés dans les loisirs, les entreprises, les MICE, le luxe et les voyages d'intérêt particulier d'entreprises mondiales de premier plan, avec le potentiel de stimuler de manière significative le tourisme entrant au Viêt Nam.

L'ITE HCMC 2024 accueillera plus de 220 acheteurs internationaux de haut niveau provenant de 45 pays et territoires. Cet événement prestigieux facilitera plus de 10 000 réunions d'affaires, offrant des possibilités inégalées d'interactions B2B directes entre les entreprises touristiques internationales et vietnamiennes.

Ne manquez pas votre dernière chance de vous inscrire au programme d'accueil des acheteurs et de participer à cet événement influent. Réservez votre place dès maintenant en visitant https://itehcmc.travel/buyer-3/buyer-registration/.

L'ITE HCMC 2024 a reçu le soutien précieux de partenaires clés, notamment Vietnam Airlines (Diamond Sponsor, Official Airlines), la Chambre de commerce européenne au Viêt Nam (EuroCham), l'hôtel Sofitel Saigon Plaza, Vietjet Air, Vietravel Airlines et d'autres compagnies aériennes internationales. Ces partenaires sont essentiels pour inviter les agences de voyage à participer au programme des acheteurs internationaux.

