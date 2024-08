LOTTE Holdings crée un nouveau capital-risqueur santé et biopharma

TOKYO, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- LOTTE Holdings Co., Ltd. (« LOTTE Holdings ») a le plaisir d'annoncer la création d'une nouvelle société de capital-risque dans le domaine de la santé et de la biopharmacie dédiée à l'investissement dans les produits biopharmaceutiques et les modalités de prochaine génération.

LOTTE Group opère selon une philosophie qui consiste à « enrichir la vie des gens en fournissant des produits et des services de qualité supérieure que nos clients apprécient et auxquels ils font confiance ». Développant ses activités dans divers domaines, le groupe LOTTE s'est lancé dans le secteur de la santé et de la biopharmacie en 2022 en créant LOTTE BIOLOGICS, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).

Pour renforcer son engagement dans les domaines de la santé et de la biopharmacie, LOTTE Holdings vient de créer une société de capital-risque dédiée à ces domaines. Cette société de capital-risque vise à rassembler des informations de pointe afin d'accélérer l'accès aux technologies innovantes et de promouvoir l'investissement dans des startups prometteuses. Dans cette première phase d'investissement, la société de capital-risque vise à cibler des entreprises de tous les stades au niveau mondial.

Genichi Tamatsuka, CEO de LOTTE Holdings, déclare : « LOTTE Holdings s'est récemment lancé dans une aventure ambitieuse dans le secteur de la santé et nous sommes déterminés à devenir un acteur de premier plan dans l'industrie de la santé et du bien-être. Cette société de capital-risque marque notre première étape cruciale dans la mise en place d'une plateforme pour stimuler l'innovation et stimuler notre croissance future ».

LOTTE Holdings Co, Ltd.

SIÈGE SOCIAL : 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 160-0023

Directeur représentatif et CEO : Genichi Tamatsuka

URL : https://lotte-hd.com/

Depuis sa création en 1948, LOTTE n'a cessé de faire progresser l'innovation. Aujourd'hui, LOTTE a son siège au Japon et en Corée et exerce ses activités dans une trentaine de pays à travers le monde, dans des secteurs aussi variés que l'alimentation, la distribution, le commerce de détail, la biopharmacie, les centres de données, l'hôtellerie, le divertissement et la construction.

LOTTE BIOLOGICS

SIÈGE SOCIAL : 300 Olympic-ro, Songpa-gu Séoul, Séoul, 05551 République de Corée

CEO : Richard Wonjik Lee

URL : https://www.lottebiologics.com/en/

Créé en 2022 et basé à Séoul, en Corée du Sud, LOTTE BIOLOGICS renforce sa compétitivité sur le marché des CDMO. L'entreprise exploite un site de production d'anticorps biopharmaceutiques à Syracuse, dans l'État de New York, et prévoit de mettre en place une plateforme de services ADC à guichet unique.

D'ici à la fin de l'année 2030, LOTTE BIOLOGICS prévoit d'achever la construction et d'exploiter un campus biologique de 360 km de long dans la zone de Songdo à Incheon, en Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490320/L_v2.jpg