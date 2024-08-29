LOTTE Holdings成立新的醫療與生物制藥企業風投公司

為進一步加強醫療與生物制藥領域的業務，LOTTE Holdings新近成立了一家專注於這些領域的CVC。該CVC旨在收集前沿見解，加快創新技術的獲取，促進對有潛力初創企業的投資。在第一階段投資中，該CVC的目標是全球各地處於各個發展階段的公司。

LOTTE Holdings首席執行官Genichi Tamatsuka表示：「LOTTE Holdings最近開始雄心勃勃地進軍醫療保健領域，我們致力於成為醫療與保健行業的領先企業。這個CVC的成立標志著我們邁出了關鍵的第一步，即建立一個平台來激發創新，推動我們未來的發展。」

LOTTE Holdings Co., Ltd.

總部：20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 160-0023

代表董事兼首席執行官：Genichi Tamatsuka

網址：https://lotte-hd.com/

自1948年成立以來，LOTTE不斷推進創新。如今，LOTTE在日本和韓國均設有總部，業務遍及全球約30個國家，涉及食品、分銷、零售、生物制藥、數據中心、酒店、娛樂和建築等多個行業。

LOTTE BIOLOGICS

總部：300 Olympic-ro, Songpa-gu Seoul, Seoul, 05551 Republic Of Korea

首席執行官：Richard Wonjik Lee

URL：https://www.lottebiologics.com/en/

LOTTE BIOLOGICS成立於2022年，總部位於韓國首爾，目前正在鞏固其在CDMO市場的競爭力。該公司在紐約州錫拉丘茲運營一家生物制藥抗體生產工廠，並計劃成立一個一站式ADC服務平台。

到2030年底，LOTTE BIOLOGICS預計將在韓國仁川松島地區建成一個產能360kL的生物園區並投入運營。

SOURCE LOTTE Holdings