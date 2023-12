L'ouverture du Jim Thompson Heritage Quarter marque une étape importante pour la marque asiatique emblématique de style de vie

BANGKOK, 26 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'inauguration du Jim Thompson Heritage Quarter a marqué une étape importante dans le parcours de Jim Thompson, qui est en passe de devenir la première marque mondiale emblématique de style de vie originaire d'Asie. L'événement a mis en évidence le nouveau slogan de Jim Thompson, « Beyond Silk » (au-delà de la soie), qui présente le mariage de la mode, de l'art et de la gastronomie.

Le spectacle a débuté par la « danse de la soie », suivie d'un défilé de mode dévoilant 42 looks, allant de la tenue de plage décontractée à la tenue de travail. Le clou du spectacle, « Look 42 », une robe en soie Ikat et jacquard métallique, a été inspiré par la robe en soie thaïlandaise emblématique de Sa Majesté la reine Sirikit. La sélection de chansons retraçait le parcours de la société depuis les années 1950, les tissus de Jim Thompson Home Furnishings créant une atmosphère unique.

Le restaurant thaïlandais Jim Thompson a proposé des plats typiques, tandis que l'O.S.S. Bar a servi des boissons créatives. La soirée s'est terminée par un after au Moonlight Hall.

Frank Cancelloni, PDG du groupe Jim Thompson, a déclaré: « L'ouverture du Jim Thompson Heritage Quarter célèbre notre héritage et constitue un moment charnière alors que nous nous efforçons de devenir la première marque mondiale emblématique de style de vie en Asie. Nous sommes fiers de mettre en valeur la riche culture thaïlandaise et de faire du Heritage Quarter la nouvelle destination de Bangkok en matière de style de vie. Nous établissons également des collaborations stratégiques avec des marques locales et internationales et offrons une expérience complète qui englobe l'art, la culture, la gastronomie, la mode, la décoration d'intérieur et le design. Notre objectif est de maintenir notre position en tant que première marque emblématique de style de vie en Asie. »

Au cœur du Heritage Quarter se trouve le Jim Thompson House Museum ; la demeure de Jim Thompson, composée de six maisons traditionnelles en teck, a été transformée en musée après sa disparition en 1967. L'exposition « The Museum About the Man » (le musée de l'homme) retrace la vie de M. Thompson, tandis que l'exposition « The Evolving World of Jim Thompson Textiles » (l'évolution du monde des textiles Jim Thompson) retrace l'évolution de l'entreprise après l'ère Thompson. L'Iconic Store propose des collections de prêt-à-porter, d'accessoires et de décoration. Enfin, le Jim Thompson Art Center est un centre culturel qui accueille des artistes locaux et internationaux.

Sur le plan culinaire, on trouve Jim Thompson, un restaurant thaïlandais, l'O.S.S. Bar, Jim's Terrace pour les tapas, Silk Café pour une cuisine décontractée, l'O.S.S. Room pour le goûter, et le Moonlight Hall pour les événements.

Le Jim Thompson Heritage Quarter fait converger l'histoire, l'art, la culture, la cuisine et la vente au détail, célébrant l'héritage thaïlandais et la modernité. Ce lieu de vie attire les touristes en Thaïlande et renforce la position de Jim Thompson en tant que leader dans le secteur mondial de l'art de vivre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301804/Jim_Thompson.jpg