mAbxience et HP encouragent l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la biofabrication et le développement de biosimilaires

MADRID, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- mAbxience, une entité de Fresenius, et HP Inc, leader mondial de la technologie, annoncent un nouveau projet de développement d'une solution innovante d'intelligence artificielle (IA) qui optimise le processus de production d'anticorps monoclonaux et de biosimilaires.

Installations de l'entreprise Mabxience

Le projet représente une démarche novatrice dans l'application de l'IA à la biotechnologie industrielle grâce à la création d'un jumeau numérique du processus biologique, conçu pour améliorer la prévisibilité, la cohérence et l'efficacité de la production à grande échelle.Il s'agit là d'un exemple clair de technologie utile : nous utilisons l'intelligence artificielle non seulement pour optimiser les processus, mais aussi pour aider les traitements critiques à atteindre plus de personnes, plus vite et mieux », a déclaré Sergio Martínez, responsable technique du projet chez HP.

Au-delà de l'innovation technologique, cette solution présente un potentiel de transformation pour tous les partenaires de mAbxience, qu'il s'agisse de licenciés de biosimilaires ou de clients CDMO. En intégrant l'IA dans ses opérations de fabrication, mAbxience vise à optimiser de manière significative son approche en matière de développement des produits biologiques, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en optimisant l'utilisation des ressources. Cette avancée renforcera la position de l'entreprise en tant que partenaire mondial fiable et compétitif en matière de biofabrication, tout en contribuant à optimiser l'accès des patients à des médicaments biologiques sûrs et de grande qualité.

« L'intelligence artificielle peut libérer un énorme potentiel encore inexploité pour l'optimisation de la biofabrication » a déclaré Timo Liebig, Directeur de l'innovation chez mAbxience.

« Grâce à cette collaboration avec HP, nous avons réussi à développer notre premier prototype permettant des campagnes de fabrication plus efficaces, plus robustes et encore mieux contrôlées. Ce projet démontre à quel point l'innovation technologique peut déboucher directement sur un meilleur accès des patients aux thérapies biologiques essentielles », a commenté Iván Sánchez, Directeur de la recherche et du développement chez mAbxience.

Le développement s'est appuyé sur des données de production réelles traitées par des modèles de réseaux neuronaux avancés et validées dans un environnement industriel. L'outil obtenu permet aux équipes de mAbxience de simuler, d'analyser et d'optimiser les différentes étapes du processus de fabrication des cultures cellulaires, dans le but ultime d'augmenter les rendements tout en réduisant la variabilité du processus.

Cette initiative est le premier projet réalisé dans le cadre de la collaboration stratégique entre HP et mAbxience, qui vise à appliquer l'IA à de nombreux domaines essentiels de l'entreprise, afin d'améliorer la productivité, la qualité et la durabilité dans l'ensemble de ses opérations mondiales. La solution, conçue et validée à León, peut également être reproduite sur d'autres sites et processus de mAbxience dans le monde entier.

