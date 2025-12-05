mAbxience e HP danno impulso all'uso dell'intelligenza artificiale nella bioproduzione e nello sviluppo di biosimilari

MADRID, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- mAbxience, un'impresa Fresenius, e HP Inc., leader mondiale nella tecnologia, annunciano l'avvio di un nuovo progetto finalizzato a sviluppare un'innovativa soluzione IA per ottimizzare il processo di produzione di anticorpi monoclonali e biosimilari.

Il progetto rappresenta un'iniziativa pionieristica nell'applicazione dell'IA alla biotecnologia industriale attraverso la creazione di un gemello digitale del processo biologico, progettato per migliorare la prevedibilità, l'uniformità e l'efficienza nella produzione su larga scala."Questo è un chiaro esempio di tecnologia con uno scopo: utilizziamo l'intelligenza artificiale non solo per ottimizzare i processi, ma anche per aiutare a far sì che i trattamenti critici raggiungano più persone, più velocemente e meglio", spiega Sergio Martínez, direttore tecnico del progetto presso HP.

Oltre all'innovazione tecnologica, questa soluzione racchiude un potenziale di trasformazione per tutti i partner mAbxience – sia licenziatari di biosimilari sia clienti CDMO. Integrando l'IA nelle operazioni di produzione, mAbxience punta a ottimizzare significativamente il suo approccio allo sviluppo di prodotti biologici, migliorando l'efficienza operativa e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Questo progresso ne rafforzerà la posizione come partner globale affidabile e competitivo in termini di costi per la bioproduzione, contribuendo al contempo a ottimizzare l'accesso dei pazienti a medicinali biologici sicuri e di alta qualità.

"L'intelligenza artificiale può aprire un grande potenziale ancora inesplorato per l'ottimizzazione della bioproduzione", aggiunge Timo Liebig, direttore innovazione mAbxience.

"Grazie a questa collaborazione con HP, abbiamo sviluppato con successo il nostro primo prototipo, consentendo campagne di produzione più efficienti, più affidabili e ancora più strettamente controllate. "Questo progetto dimostra come l'innovazione tecnologica possa tradursi direttamente in un migliore accesso dei pazienti alle terapie biologiche essenziali", conclude Iván Sánchez, direttore R&S presso mAbxience.

Lo sviluppo si è basato su dati di produzione reali, elaborati tramite modelli avanzati di reti neurali e convalidati in un contesto industriale. Lo strumento risultante consente ai team mAbxience di simulare, analizzare e ottimizzare le diverse fasi del processo di produzione delle colture cellulari, con l'obiettivo finale di aumentare le rese riducendo al contempo la variabilità del processo.

Questa iniziativa rappresenta il primo progetto nell'ambito della collaborazione strategica tra HP e mAbxience, che mira ad applicare l'IA in varie aree critiche mAbxience per migliorare la produttività, la qualità e la sostenibilità in tutte le sue operazioni globali. La soluzione, progettata e convalidata a León, ha il potenziale per essere replicata anche in altri stabilimenti e processi mAbxience in tutto il mondo.

