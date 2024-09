Magnit lance la première plateforme du secteur axée sur les résultats et alimentée par l'IA

La plateforme transformatrice de gestion des effectifs dévoile Maggi, un compagnon d'IA générative, conçu pour optimiser les stratégies de gestion des talents et atteindre des résultats commerciaux.

FOLSOM, Californie, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Magnit™, fournisseur de plateformes de gestion intégrée des effectifs (IWM), dévoile aujourd'hui l'évolution de la plateforme Magnit, désormais alimentée par GenAI, qui offre un changement de paradigme complet à l'industrie, modifiant in fine la façon de travailler des organisations. Avec ce lancement, Magnit poursuit son histoire de plus de 30 ans d'innovation dans l'industrie en offrant une approche technologique radicalement nouvelle pour optimiser la main-d'œuvre.

La plateforme transformatrice alimentée par l'IA permet d'obtenir rapidement des résultats commerciaux en intégrant dans une plateforme unique des capacités de pointe issues d'acquisitions récentes, notamment l'intelligence des salaires et des talents, la gestion de la main d'œuvre ouvrière et en équipe, et bien plus encore. En intégrant les données, le sourcing et l'intelligence dans une seule expérience unifiée, il est désormais plus rapide et plus facile de créer des stratégies de gestion des talents permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs organisationnels.

« Dans un secteur où le statu quo est la norme, Magnit a toujours emprunté une voie différente, embrassant l'innovation et le changement. Aujourd'hui, la gestion de la main-d'œuvre temporaire implique un ensemble extrêmement manuel et compliqué de flux de travail, de systèmes et de chaînes d'approvisionnement. Il est temps de réduire le chaos et de simplifier notre façon de travailler », a déclaré Vidhya Srinivasan, cheffe de produits et directrice marketing chez Magnit. « La plateforme Magnit tient la promesse de gérer cette complexité et de transformer complètement la façon dont le travail est effectué en passant à la vitesse supérieure. En puisant dans le vaste océan de données de la plateforme - alimenté par l'expertise de l'industrie - elle échelonne l'accès aux talents et exploite la puissance de l'IA/ML pour moderniser la façon dont les organisations trouvent et développent la main-d'œuvre la plus efficace pour atteindre leurs objectifs d'affaires. »

Une expérience. Un océan de données. Une seule chaîne d'approvisionnement.

Les défis posés par la gestion traditionnelle de la main d'œuvre temporaire ne sont que trop courants : complexité, inefficacité et manque d'orientation stratégique. Les organisations sont souvent confrontées à des tâches manuelles et répétitives, à des données fragmentées et à des processus de recrutement lents, autant de facteurs qui entravent la productivité et la croissance. Toutes les parties prenantes - travailleurs, responsables du recrutement, fournisseurs, fournisseur de services gérés (MSP), etc. La plateforme Magnit élimine le chaos et permet aux utilisateurs d'atteindre leurs résultats commerciaux les plus idéaux - simplement et efficacement. Elle se compose de trois couches principales :

• Système d'engagement : imaginez un monde où votre main d'œuvre temporaire est gérée sans effort, efficacement et judicieusement. C'est désormais une réalité grâce au nouveau système d'engagement de la plateforme Magnit, alimenté par Maggi, un nouveau compagnon d'IA générative qui simplifie la gestion de la main d'œuvre temporaire en apprenant votre activité, en automatisant les tâches et en fournissant des informations exploitables pour des résultats exceptionnels. Maggi, en plus de l'expérience de la plateforme native, autonomise toutes les personnes impliquées dans le parcours de la main d'œuvre, des responsables du recrutement aux fournisseurs en passant par les travailleurs, en fournissant un système d'engagement unique pour tous les utilisateurs afin de garantir une expérience unifiée et rationalisée.

• Système d'action : le système d'action simplifie l'orchestration intelligente et l'automatisation des flux de travail dans les processus critiques de gestion de la main d'œuvre. Cela inclut le sourcing à travers tous les canaux d'exécution, du recrutement et de l'intégration aux salaires et à la conformité, en passant par les rapports et les analyses, ainsi que les chaînes d'approvisionnement fragmentées. Il permet aux organisations de créer la main-d'œuvre adaptée à leurs besoins spécifiques, quel que soit le type d'expertise requis : cols bleus, cols blancs ou cols mixtes. Enfin, les utilisateurs ont désormais accès aux candidats les plus qualifiés pour chaque poste, par le biais d'une plateforme unique.

• Système d'enregistrement : le système d'enregistrement de la plateforme Magnit exploite l'océan de données expansif de Magnit, conjugué à l'expertise de l'industrie et alimenté par l'IA/ML, dans le but de fournir aux clients des perspectives inégalées basées sur les données et la puissance de la prise de décision à portée de main. Les clients ont également accès à des données exclusives et industrielles sur le marché ainsi qu'aux taux de rémunération en fonction du lieu, des compétences et des profils des candidats, ce qui leur permet de réaliser des économies optimales et de garantir leur compétitivité sur le marché.

Avantages commerciaux obtenus grâce à la plateforme Magnit

La plateforme Magnit introduit un changement complet de paradigme dans l'industrie, en fournissant rapidement aux organisations des résultats commerciaux intelligents, qui leur permettent de :

• Accélérer le délai d'embauche : minimiser les flux de travail, les sauts de système, les clics et les entrées interminables, en réduisant les frictions dans la chaîne d'approvisionnement des talents, ce qui permet d'accélérer les décisions d'affectation des talents.

• Optimiser les dépenses liées à la main-d'œuvre temporaire : les données d'intelligence salariale globale permettent de réaliser plus d'économies dans le cadre des programmes de gestion des effectifs, permettant aux clients de planifier, de prévoir et de budgétiser les dépenses globales.

• Assurer la conformité : le cadre de conformité solide de Magnit Platform garantit que les organisations respectent les réglementations du travail à travers les pays et les régions pour les initiatives en matière de paie, d'embauche et d'intégration, réduisant ainsi de manière significative le risque de classification erronée tout en facilitant la prise de décisions d'engagement éclairées.

• Élargir l'accès à des talents de qualité : l'accès à de multiples canaux de talents permet d'optimiser la recherche et l'affectation des talents.

Pour en savoir plus sur Magnit et sa plate-forme de pointe, visitez le site magnitglobal.com.

À propos de Magnit

Magnit™ est un leader mondial et un pionnier de la gestion des travailleurs indépendants. Notre plateforme de gestion intégrée des effectifs (IWM), leader du secteur, s'appuie sur plus de 30 ans d'innovation, des logiciels modernes, une expertise éprouvée, ainsi que des données et une veille de classe mondiale. Elle permet aux entreprises d'optimiser leurs objectifs en matière de talents et de diversité tout en assurant leur succès opérationnel et financier. Grâce à Magnit, les entreprises peuvent s'adapter rapidement à l'évolution du travail pour développer leurs effectifs avec plus d'agilité, de transparence et de rapidité. magnitglobal.com

« Magnit » est une marque déposée ou une marque enregistrée de Magnit, LLC. Tout nom commercial, de produit ou de service référencé dans ce document sous le nom de « Magnit » est une marque et/ou une propriété de Magnit, LLC.