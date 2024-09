Magnit lanceert het eerste resultaatgerichte AI-platform in de sector

Het transformatieve personeelsmanagementplatform heeft het debuut van een GenAI metgezel, Maggi, om talentgerichte strategieën te optimaliseren en bedrijfsresultaten te behalen

FOLSOM, Californië, 17 september 2024 /PRNewswire/ -- Magnit™, de aanbieder van het Integrated Workforce Management (IWM) platform, onthult vandaag de evolutie van het Magnit Platform, nu aangedreven door GenAI. Dit betekent een complete paradigmaverschuiving in de industrie en verandert uiteindelijk de manier van werken van organisaties. Met deze lancering zet Magnit zijn meer dan 30-jarige geschiedenis van toonaangevende innovatie voort door een radicaal nieuwe technologische benadering te leveren voor een geoptimaliseerd personeelsmanagement.

Het transformatieve AI-platform levert snelle bedrijfsresultaten door toonaangevende mogelijkheden van recente overnames, waaronder salaris- en talentinformatie, handarbeiders- en ploegendienstgebaseerd personeelsbeheer en meer, in een enkel platform samen te voegen. Door gegevens, sourcing en informatie te integreren in één enkele ervaring, is het nu sneller en eenvoudiger om talentgerichte strategieën te creëren die bedrijven in staat stellen hun organisatiedoelen te bereiken.

"In een sector waar het volgen van de status quo de norm is, bewandelt Magnit consequent een ander traject waar het innovatie en verandering omarmt. Tijdelijk inhuurpersoneel beheren heeft tegenwoordig te maken met een uiterst handmatige en gecompliceerde reeks workflows, systemen en toeleveringsketens. Het is tijd om de chaos tot een minimum te beperken en een simpelere werkwijze te hanteren," zegt Vidhya Srinivasan, Chief Product en Marketing Officer bij Magnit. "Het Magnit Platform voldoet aan de belofte om deze complexiteit te beheren en de manier waarop we werken volledig te transformeren en de lat hoger te leggen. Door gebruik te maken van de enorme data-oceaan op het platform dat met sectorexpertise is samengesteld, wordt de toegang tot talent opgeschaald en wordt de kracht van AI/ML benut om organisaties klaar te stomen voor de toekomst bij het aantrekken en opbouwen van het meest effectieve personeelsbestand om hun bedrijfsdoelen te bereiken."

Eén ervaring. Eén data-oceaan. Eén toeleveringsketen.

Het traditionele beheer van tijdelijk personeel sluit vaak uitdagingen in: complexiteit, inefficiëntie en een gebrek aan strategische focus. Organisaties worstelen vaak met handmatige en repetitieve taken, gefragmenteerde gegevens en trage inhuurprocessen. Dit belemmert allemaal de productiviteit en groei. Alle belanghebbenden, waaronder werknemers, inhuurmanagers, leveranciers, MSP's en meer worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid wrijving. Magnit Platform verwijdert de chaos en stelt gebruikers in staat om hun meest ideale bedrijfsresultaten te bereiken - eenvoudig en effectief. Het platform omvat drie kernlagen:

Systeem van betrokkenheid : Stel je een wereld voor waarin het beheren van je tijdelijke personeel moeiteloos, efficiënt en inzichtelijk is. Dit is nu werkelijkheid met Magnit Platform's nieuwe systeem van betrokkenheid, aangedreven door Maggi, een nieuwe Gen-AI metgezel die het beheer van contingent personeel vereenvoudigt door uw bedrijf te leren kennen, taken te automatiseren en bruikbare inzichten te leveren voor uitzonderlijke resultaten. Maggi, samen met de native platformervaring, stelt iedereen die betrokken is bij het personeelstraject in staat om te werken, van inhuurmanagers en leveranciers tot werknemers, door één systeem van betrokkenheid te bieden voor alle gebruikers om een uniforme en gestroomlijnde ervaring te garanderen.

: Stel je een wereld voor waarin het beheren van je tijdelijke personeel moeiteloos, efficiënt en inzichtelijk is. Dit is nu werkelijkheid met Magnit Platform's nieuwe systeem van betrokkenheid, aangedreven door Maggi, een nieuwe Gen-AI metgezel die het beheer van contingent personeel vereenvoudigt door uw bedrijf te leren kennen, taken te automatiseren en bruikbare inzichten te leveren voor uitzonderlijke resultaten. Maggi, samen met de native platformervaring, stelt iedereen die betrokken is bij het personeelstraject in staat om te werken, van inhuurmanagers en leveranciers tot werknemers, door één systeem van betrokkenheid te bieden voor alle gebruikers om een uniforme en gestroomlijnde ervaring te garanderen. Actiesysteem : Het actiesysteem vereenvoudigt intelligente orkestratie en automatisering van workflows in kritieke personeelsbeheerprocessen. Dit omvat sourcing via alle fulfillmentkanalen, van werving en selectie tot salarisadministratie en compliance tot rapportage en analyse, evenals gefragmenteerde toeleveringsketens. Het stelt organisaties in staat om het juiste personeelsbestand samen te stellen voor hun specifieke behoeften, ongeacht de vereiste expertise: blauwe, witte of gemengde boorden. Bovendien hebben gebruikers nu toegang tot de meest gekwalificeerde kandidaten voor elke functie, via één platform.

: Het actiesysteem vereenvoudigt intelligente orkestratie en automatisering van workflows in kritieke personeelsbeheerprocessen. Dit omvat sourcing via alle fulfillmentkanalen, van werving en selectie tot salarisadministratie en compliance tot rapportage en analyse, evenals gefragmenteerde toeleveringsketens. Het stelt organisaties in staat om het juiste personeelsbestand samen te stellen voor hun specifieke behoeften, ongeacht de vereiste expertise: blauwe, witte of gemengde boorden. Bovendien hebben gebruikers nu toegang tot de meest gekwalificeerde kandidaten voor elke functie, via één platform. Registratiesysteem : Magnit Platform's system of record maakt gebruik van Magnit's uitgebreide data-oceaan, samengesteld met industrie-expertise en aangedreven door AI/ML, om klanten ongeëvenaarde datagestuurde inzichten en de kracht van de besluitvorming binnen handbereik te bieden. Klanten krijgen ook toegang tot eigendoms- en sectorgegevens over markt- en loontarieven per locatie, vaardigheden en kandidaatprofielen, om optimale kostenbesparingen en concurrentievermogen op de markt te garanderen.

: Magnit Platform's system of record maakt gebruik van Magnit's uitgebreide data-oceaan, samengesteld met industrie-expertise en aangedreven door AI/ML, om klanten ongeëvenaarde datagestuurde inzichten en de kracht van de besluitvorming binnen handbereik te bieden. Klanten krijgen ook toegang tot eigendoms- en sectorgegevens over markt- en loontarieven per locatie, vaardigheden en kandidaatprofielen, om optimale kostenbesparingen en concurrentievermogen op de markt te garanderen. Zakelijke voordelen met Magnit Platform

Magnit Platform introduceert een complete paradigmaverschuiving in de industrie, waardoor organisaties uiteindelijk snel intelligente bedrijfsresultaten leveren en het volgende mogelijk is:

Magnit Platform introduceert een complete paradigmaverschuiving in de industrie, waardoor organisaties uiteindelijk snel intelligente bedrijfsresultaten leveren en het volgende mogelijk is: Inhuurtijden versnellen: Workflows, systeemhoppen en eindeloos klikken en invoeren minimaliseren, waardoor er minder wrijving is in de talenttoeleveringsketen en er sneller beslissingen over de toewijzing van talent worden genomen.

Workflows, systeemhoppen en eindeloos klikken en invoeren minimaliseren, waardoor er minder wrijving is in de talenttoeleveringsketen en er sneller beslissingen over de toewijzing van talent worden genomen. Uitgaven voor inhuurpersoneel optimaliseren: Gegevens over wereldwijde salarisinformatie ondersteunt verbeterde kostenbesparingen in personeelsmanagementprogramma's, zodat klanten de totale uitgaven kunnen plannen, voorspellen en budgetteren.

Gegevens over wereldwijde salarisinformatie ondersteunt verbeterde kostenbesparingen in personeelsmanagementprogramma's, zodat klanten de totale uitgaven kunnen plannen, voorspellen en budgetteren. Naleving verzekeren: Het robuuste compliance framework van Magnit Platform zorgt ervoor dat organisaties zich houden aan de arbeidswetgeving in verschillende landen en regio's voor payroll-, aanwervings- en onboardinginitiatieven, waardoor het risico op foute classificaties aanzienlijk afneemt terwijl geïnformeerde aanwervingsbeslissingen worden ondersteund.

Het robuuste compliance framework van Magnit Platform zorgt ervoor dat organisaties zich houden aan de arbeidswetgeving in verschillende landen en regio's voor payroll-, aanwervings- en onboardinginitiatieven, waardoor het risico op foute classificaties aanzienlijk afneemt terwijl geïnformeerde aanwervingsbeslissingen worden ondersteund. Toegang tot kwaliteitstalent schalen: De toegang tot meerdere talentkanalen zorgt voor optimale werving en toewijzing van talent.

Voor meer informatie over Magnit en zijn toonaangevende platform, bezoek magnitglobal.com.

Over Magnit

Magnit™ is een wereldwijde leider en pionier in contingent workforce management. Ons toonaangevende Integrated Workforce Management (IWM) platform wordt ondersteund door meer dan 30 jaar innovatie, moderne software, bewezen expertise en gegevens en intelligentie van wereldklasse. Het stelt bedrijven in staat om talent- en diversiteitsdoelen te optimaliseren en tegelijkertijd operationeel en financieel succes te boeken. Met Magnit kunnen bedrijven zich snel aanpassen aan de evolutie van de arbeidsmarkt om hun uitgebreide personeelsbestand flexibeler, transparanter en sneller te laten groeien. magnitglobal.com

"Magnit'' is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Magnit, LLC. Elke handels-, product- of dienstnaam waarnaar in dit document wordt verwezen met de naam "Magnit'' is een handelsmerk en/of eigendom van Magnit, LLC.