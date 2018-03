Marcopolo, premier fabricant d'autobus du Brésil, s'implante dans le district high-tech national de Changzhou

Marcopolo, une société cotée en bourse basée à Caxias do Sul au Brésil, a été fondée en 1949 et se consacre à la fabrication de bus depuis plus de 60 ans. C'est le plus grand fabricant de bus du Brésil et l'un des leaders mondiaux de l'industrie. Marcopolo a établi des partenariats stratégiques avec des fabricants de châssis de renommée mondiale tels que Benz, Iveco et Scania et ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et régions.

En 2003, Caxias do Sul s'est jumelée avec la ville de Ghangzhou. Cette dernière, située dans la région du delta du fleuve Yang-Tsé, dispose d'un ensemble de services complet et des ressources humaines nécessaires à la fabrication de composants de bus. Après une enquête systématique, Marcopolo a conclu que la structure, les services et les politiques de la Zone de libre-échange complète de Changzhou peuvent permettre aux entreprises de raccourcir le cycle de production et de réduire les coûts de production. Pour cette raison, la société a décidé d'enregistrer Marcopolo (Changzhou) Bus Manufacturing Co., Ltd dans cette zone et de commencer la fabrication et la commercialisation de composants et de carrosseries de bus qui seront vendus à l'étranger.

Dans le cadre de son expansion stratégique mondiale constante, Marcopolo a créé 19 sociétés par actions et implanté des unités de production au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Inde. La société fabrique des bus pour les marchés bas de gamme et haut de gamme, dans des longueurs allant de 6 à 24 mètres, pour les transports urbain, routier et touristique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/659942/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpg

LA SOURCE Changzhou National Hi-Tech District

Liens connexes

http://www.czxx.org.cn