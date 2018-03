Marcopolo, a fabricante de ônibus líder do Brasil, põe os pés no Distrito Nacional de Alta Tecnologia de Changzhou

A Marcopolo – empresa publicamente listada, com sede em Caxias do Sul, Brasil – foi fundada em 1949 e se dedica à fabricação de ônibus há mais de 60 anos. Uma das líderes mundiais do setor, no Brasil ela é a maior fabricante de seu tipo. A Marcopolo estabeleceu parcerias estratégicas com fabricantes de chassis mundialmente famosas, incluindo Benz, Iveco e Scania, e seus produtos são vendidos em mais de 100 países e regiões.

Em 2003, Caxias do Sul iniciou uma relação de cidade-irmã com Changzhou. A cidade, situada no delta do Rio Yangtzé, possui um sistema completo de serviços e os recursos humanos para apoiar a fabricação de componentes de ônibus. Após uma sistemática investigação, a Marcopolo concluiu que a estrutura, serviços e políticas da Abrangente Zona de Livre Comércio de Changzhou podem ajudar as empresas a encurtar o ciclo de produção e a reduzir custos. Por esta razão, a empresa decidiu registrar a Marcopolo (Changzhou) Bus Manufacturing Co., Ltd. na Zona e iniciar a produção e comercialização de componentes e peças para ônibus, todos eles para vendas no exterior.

Como parte de sua corrente expansão estratégica em todo o mundo, a Marcopolo fundou 19 empresas de sociedade anônima e unidades de produção no Brasil, EUA, Canadá, Austrália e Índia. Tanto para o mercado de menor como para o de maior poder aquisitivo, a empresa fabrica ônibus em tamanhos que variam de 6 a 24 metros, para cidades, estradas e propósitos turísticos.

